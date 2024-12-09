В «Беременна в 16» все по сценарию: Лида из Иркутска раскрыла правду о шоу, как сейчас живет девушка

Лидия Мельникова (Фото: соцсети)
История Лиды из Иркутска была одной из самых трогательных за многие сезоны шоу «Беременна в 16». Сирота, которую оставил беременной ухажер, встретила свою любовь в лице Василия. Молодой человек принял Лиду и её будущего ребенка с открытым сердцем. Корреспондентам «КП» - Иркутск» участница шоу рассказала как проходили съемки известной телепередачи и поделилась подробностями личной жизни после проекта. Как сейчас живет Лида из Иркутска и что осталось за кадром «Беременна в 16» читайте в материале «Радио 1».
Все ли на шоу правда
По словам Лиды, никаких заявок на шоу она не подавала. Оказавшись в «интересном» положении, она подписалась на группу про беременность в соцсети «Вконтакте». Там то и нашли ее продюсеры проекта «Беременна в 16». Девушка около месяца раздумывала над участием в шоу и в итоге решила согласиться.
В шоу не принимал участие биологический отец ребенка. Его роль в проекте играл приглашенный актер. Лида сама не захотела видеть Виталика. Он бросил ее беременной и очень долго унижал пред общими знакомыми. Девушка до сих пор не смогла простить бывшего кавалера.
Лидия Мельникова (Фото: скриншот шоу «Беременна в 16»)
Девушка рассказала, что хоть проект и называется реалити-шоу, съёмки шли всего 11 дней: 5 дней – в октябре, и 6 – в декабре, когда на свет появился сын Андрей. Историю беременности снимают перед родами. После появления ребенка на свет проводится съемка начала отношений между героями.
Как и в любом шоу, в «Беременна в 16» есть свой сценарий. Он основывается на реальных событиях, но для привлечения публики сценаристы могут добавлять что-то для «изюминки».
Раскрывать детали оплаты за участие в шоу участники не имеют права, так как подписывают соглашение о неразглашении. Лида рассказала, что потратила гонорар на ремонт дома, в котором они сейчас проживают всей семьей.
Жизнь после проекта
Василий с ребенком Лидии Мельниковой (Фото: скриншот шоу «Беременна в 16»)
После окончания съемок родители Василия отдали молодой семье дом. Ни с родной, ни с приемной матерью Лидия не поддерживает отношения. Помогает с ребенком только мама Васи. Бабушка живет в соседнем доме и часто забирает внука к себе. Показанная в шоу любовь между Василием и Лидией оказалась настоящей. Василий принял ребенка Лидии как родного и все делает для того, чтобы в семье все было благополучно.
Лидия рассказала корреспондентам «КП» - Иркутск» о том, что через полтора года после рождения Андрея она снова забеременела и недавно родила еще одного сына. Лида и Вася пока не зарегистрировали свои отношения, но уверены, что это лишь вопрос времени. Изначально они собирались сделать это раньше, однако, узнав о второй беременности, решили отложить свадьбу до рождения малыша.
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