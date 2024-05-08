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В Берлине прекращено расследование против инспектора ВВС после перехвата разговора военных

BI: в Германии прекратили расследование против главы ВВС в связи с утечкой
08 мая 2024, 01:53
Фото: istock / bluejayphoto

Фото: istock / bluejayphoto

Прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении инспектора ВВС Германии Инго Герхартца, которое проводилось по причине перехвата разговора офицеров бундесвера о возможном применении крылатых ракет Taurus по Крымскому мосту. Об этом информирует Business Insider.
В публикации указано, что расследование закрыли из-за отсутствия первоначального подозрения, которое могло дать основание для проведения расследования. К примеру, не было представлено доказательств умышленных действий со стороны Герхартца.

Ранее сообщалось, что после обнародования записи Федеральное ведомство военной контрразведки Германии начало расследование и «приняло все необходимые меры». По начальным оценкам, подделка разговора с помощью искусственного интеллекта «в значительной степени исключена». В ФРГ склоняются к тому, что запись подлинная.



До этого посольство России в Германии потребовало отмены запрета атрибутики ко Дню Победы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Путин повысил зарплаты академикам
Путин поручил с 2025 года повысить выплаты академикам РАН в два раза
08 мая 2024, 01:06

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил поднять выплаты академикам и членам-корреспондентам Российской академии наук (РАН) в два раза. Соответствующее поручение главы государств опубликовано на сайте Кремля.
С 2025 года зарплата академика вырастет до 200 тысяч рублей, члена-корреспондента — до 100 тысяч. Выплаты должны осуществляться из федерального бюджета.

Помимо этого, российский лидер потребовал представить к июлю доклад о переводе Высшей аттестационной комиссии (ВАК) под управление РАН. Кабинету министров необходимо разработать предложения по механизмам, этапам и срокам закрепления координирующей роли РАН в развитии системы государственной научной аттестации.

Ранее Путин поручил обеспечить россиян жильём площадью не менее 33 кв. м на человека. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ран
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#рф
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Подмосковных учащихся пригласили побороться за награды нового сезона «Большой перемены»
07 мая 2024, 22:55

Фото и видео: пресс-службе Минобразования МО

Для школьников, студентов техникумов и колледжей стартовал пятый сезон конкурса «Большая перемена». К участию приглашаются ученики 1-10 классов, студенты средних специальных учебных заведений и педагоги-наставники. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минобразования.
Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно по ссылке до 20 мая.

Конкурс проводится с 2020 года. Это часть проекта «Движение первых». В этом году он посвящён сохранению семейных ценностей и традиций.
«Состязания проводятся по 12 направлениям-вызовам – от технологий и науки до искусства и творчества. Первые этапы пройдут дистанционно. Учащимся предстоит решать кейсовые задания, пройти тестирование на тип личности, эрудицию, способ действия и вид интеллекта. Финал для учеников до 7 класса и участников международного трека состоится в июле в детском центре «Артек», для старшеклассников – в ноябре. Финал для студентов пройдёт в ноябре в Нижнем Новгороде», – говорится в сообщении.
Победители среди старшеклассников и выпускников СПО получат по 1 млн. рублей на образование и дополнительные баллы при поступлении в вузы. Для каждого из призёров предусмотрено 200 тыс. рублей.

Впервые состоится командный финал для образовательных организаций, которые представят проекты по развитию образовательной среды. Для топ-50 лучших предусмотрены призы по 2 млн. рублей.

Победители международного трека конкурса смогут учиться в российских вузах на бюджетной основе и путешествовать по стране.

Педагоги-наставники победителей и призёров получат денежные призы и возможность пройти образовательные программы от партнёров конкурса.

Подробную информацию о проекте можно найти по ссылке.

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«Ящик Пандоры»: Глава Euroclear предупредила о последствиях конфискации активов РФ
Глава Euroclear Убрэн: конфискация активов РФ ударит по финансовым рынкам
07 мая 2024, 22:40

Фото: iStock/sinonimas

Конфискация заблокированных в европейских странах активов РФ может «открыть ящик Пандоры», а также уменьшить доверие инвесторов. Такое заявление сделала новый гендиректор бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбэн в интервью L'Echo.
«Такое решение очень негативно скажется не только на Euroclear, но и на финансовых рынках в целом. Если наши клиенты чувствуют, что закон больше не соблюдается и что их активы могут быть конфискованы, это открывает ящик Пандоры. Это может привести к тому, что крупные международные инвесторы отвернутся от Европы», — считает Урбэн.

При этом она отметила, что Euroclear не уполномочен принимать решения в отношении российских активов. Однако депозитарий тратит много времени на объяснение возможных рисков европейским и американским властям. По словам Урбэн, акционеры Euroclear считают, что российские средства должны остаться нетронутыми.

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#активы
#рф
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Военное крыло ХАМАС сообщило о смерти американской заложницы Вайнштейн
07 мая 2024, 22:26

Фото: iStock/Gilnature

Заложница с американским гражданством Джудит Вайнштейн умерла после ранения, полученного при бомбардировке сектора Газа месяц назад. Ей не смогли оказать необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщил представитель бригад «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) Абу Убейда.
Ранее губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявляла о смерти Джудит Вайнштейн ещё в декабре 2023 года. Уточнялось, что женщина погибла при атаке ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Абу Убейда заявил, что женщине не смогли оказать необходимую медицинскую помощь, так как Израиль разрушил больницы в секторе Газа. По его словам, американка получила серьёзное ранение при атаке ХАМАС на Израиль. Однако тогда она получила лечение в больнице Сектора Газа.

«Семидесятилетняя сионистская пленница Джуди Вайнштейн скончалась от тяжелых увечий, которые она и другая пленница получили после бомбардировки места их содержания месяц назад», — говорится в сообщении в Telegram-канале Абу Убейды.

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«Кровь отступила от рук и ног»: порноактриса рассказала о сексуальной связи с Трампом
CNN: порноактриса Дэниэлс рассказала в суде о сексуальной связи с Трампом
07 мая 2024, 21:59

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Порнозвезда Сторми Дэниэлс рассказала в нью-йоркском суде о сексуальной связи с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Её слова приводит телеканал CNN.
Она рассказала, что начала сниматься обнажённой в 21 год, после чего перешла на работу в порноиндустрию. В июле 2006 года 27-летняя Дэниэлс на турнире по гольфу познакомилась с 60-летним Трампом. Его охранник сообщил девушке, что политик приглашает её на ужин, но получил отказ. Однако чуть позже она всё-таки согласилась, после чего оказалась с пентхаусе Трампа.

Девушка была уверена, что не задержится надолго, и рассчитывала на скорый визит в ресторан. Однако в какой-то момент перед ней предстал Трамп в сатиновой пижаме. Он предложил ей познакомиться поближе, прежде чем ехать в ресторан. В ходе разговора девушка отлучилась в ванную комнату, а когда вернулась, обнаружила Трампа лежащим на кровати в трусах и футболке.

Девушка сильно испугалась, пыталась вырваться, но Трамп блокировал путь. «Кровь отступила от рук и ног», – говорит она. После этого они вступили в интимную связь.

По словам Сторми, политик не просил держать этот эпизод в тайне. Однако девушка поделилась произошедшим лишь с несколькими людьми, поскольку ей было очень стыдно, что она не смогла остановить происходящее.

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#дональд трамп
#актриса
#секс
#суд
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В США пообещали вознаграждение за информацию о Дмитрии Хорошёве по делу LockBit
07 мая 2024, 21:19

Фото: iStock/Vadym Petrochenko

США объявили о награде в размере 10 миллионов долларов для сведения о россиянине Дмитрии Хорошеве, которого Минюст США обвинил в создании и руководстве хакерской группировки LockBit. Об этом сообщает ведомство.
Напомним, что Хорошева обвиняют в том, что он создал группировку хакеров-вымогалей в сентябре 2019 года. Она атаковала свыше 2,5 тысяч жертв в 120 государствах, получив за свои действия как минимум 500 миллионов долларов в качестве выкупа.

Госдеп США объявил о награде в 100 миллионов долларов. Её получат те, кто обнародует информацию о молодом человеке, которая позволит задержать его.

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#сша
#деньги
#информация
#хакер
#россия
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В Подмосковье зафиксировали самый высокий в России показатель по вводу жилья
07 мая 2024, 21:03

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

В Московской области по итогам I квартала текущего года ввели в эксплуатацию 2,7 млн кв. м. жилья. Такими данными поделились в пресс-службе Минжилполитики Подмосковья.
«0,3 млн «квадратов» пришлись на многоквартирные дома, 2,4 млн – на объекты индивидуального жилищного строительства. Это самый высокий показатель среди регионов – 9% от общего ввода жилья по стране», – говорится в сообщении.
Как пояснили в министерстве, больше всего квадратных метров многоквартирного жилья ввели в Ленинском городском округе – 203,5 тыс, в городском округе Лыткарино – 24,4 тыс. и в Пушкинском городском округе –19 тыс.

Помимо этого, Раменский, Одинцовский и Истра попали в топ муниципальных образований по объёмам ввода индивидуальных домов.

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#московская область
#жильё
#дома
#мкд
#жилой дом
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Подмосковные педагоги могут стать участниками нового сезона телешоу «Классная Тема!»
07 мая 2024, 20:48

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Стартовал приём заявок для участия в третьем сезоне телешоу «Классная Тема!». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
«Проект, посвящённый современным учителям, стартовал в 2022 году. В новом сезоне принять участие в отборе могут педагоги, ведущие такие предметы, как математика, химия, биология, география, история, физика, русский язык и литература», – говорится в сообщении.
Претенденты должны пройти тестирование по своему профильному предмету и записать видеовизитку. Подать заявку на участие в отборе можно до 17 июня в мини-приложении соцсети «ВКонтакте» по ссылке.

Подробную информацию можно найти по ссылке.

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#подмосковье
#московская область
#педагоги
#учителя
#телевидение
#шоу
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Религиозные и общественные деятели поручились за Кеворкову
Проханов, Шевченко, Меркачёва и Кабаев поручились за Керкову
07 мая 2024, 20:41

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Писатель Александр Проханов, журналист Максим Шевченко, правозащитница Ева Меркачёва, юрист Екатерина Гордон и глава Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев поручились за журналистку Надежду Кеворкову, которую обвиняют в оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.
Все они, включая российского религиозного и общественного деятеля Сергея Ряховского и других, направили в Басманный суд Москвы ходатайства, в которых обязуются лично поручиться за Кеворкову. Они подчеркнули, что знают об ответственности с случае нарушения поручительства.

Судья Елена Ленская приняла решение приобщить личные поручительства.

Отметим, что в настоящее время суд рассматривает ходатайство следствия об аресте Кеворковой по уголовному делу об оправдании терроризма.

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