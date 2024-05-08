В Берлине прекращено расследование против инспектора ВВС после перехвата разговора военных

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Прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении инспектора ВВС Германии Инго Герхартца, которое проводилось по причине перехвата разговора офицеров бундесвера о возможном применении крылатых ракет Taurus по Крымскому мосту. Об этом информирует Business Insider.
В публикации указано, что расследование закрыли из-за отсутствия первоначального подозрения, которое могло дать основание для проведения расследования. К примеру, не было представлено доказательств умышленных действий со стороны Герхартца.
Ранее сообщалось, что после обнародования записи Федеральное ведомство военной контрразведки Германии начало расследование и «приняло все необходимые меры». По начальным оценкам, подделка разговора с помощью искусственного интеллекта «в значительной степени исключена». В ФРГ склоняются к тому, что запись подлинная.
До этого посольство России в Германии потребовало отмены запрета атрибутики ко Дню Победы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее сообщалось, что после обнародования записи Федеральное ведомство военной контрразведки Германии начало расследование и «приняло все необходимые меры». По начальным оценкам, подделка разговора с помощью искусственного интеллекта «в значительной степени исключена». В ФРГ склоняются к тому, что запись подлинная.
До этого посольство России в Германии потребовало отмены запрета атрибутики ко Дню Победы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак