В Болгарии возобновили демонтаж памятника Советской армии

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий
В столице Болгарии Софии возобновили снос памятника Советской армии, который был воздвигнут в знак победы над нацизмом. Об этом информирует болгарское издание о БТА. Работы по демонтажу постамента начались 22 апреля.
Стоит отметить, что демонтаж памятника был приостановлен по ходатайству партии «Возрождение». Спустя время Высший административный суд (ВАС) признал недействительными постановления Административного суда города Софии из-за отсутствия юридического интереса, и работы по демонтажу возобновили.
Ранее сообщалось, что в Болгарии прошел форум в защиту памятника советскому солдату «Алеша» в болгарском городе Пловдив. В форуме приняли участие представители 17 государств, в том числе Турции, Франции, Армении, Латвии и Литвы.
До этого стало известно, что на Украине хотят переименовать ещё более 300 «связанных с Россией» топонимов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Глава МЧС Чечни Цакаев появился на совещании у Рамзана Кадырова
Хинштейн: распространение фейков необходимо жёстко пресекать
Врач рассказал, как обезопасить себя во время магнитных бурь
Ранее сообщалось, что в Болгарии прошел форум в защиту памятника советскому солдату «Алеша» в болгарском городе Пловдив. В форуме приняли участие представители 17 государств, в том числе Турции, Франции, Армении, Латвии и Литвы.
До этого стало известно, что на Украине хотят переименовать ещё более 300 «связанных с Россией» топонимов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Глава МЧС Чечни Цакаев появился на совещании у Рамзана Кадырова
Хинштейн: распространение фейков необходимо жёстко пресекать
Алина Юрчак