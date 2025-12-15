Ученик напал с ножом на учительницу в школе №191 Петербурга
В Санкт-Петербурге ученик напал с ножом на учительницу. Об этом сообщает телеканал 78.ru в своем телеграм-канале.
По предварительным данным, инцидент произошел в школе №191 в Красногвардейском районе. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.
По словам очевидцев, полиция и скорая помощь находятся возле школы больше часа. Подробностей о состоянии пострадавшей, причинах и обстоятельствах нападения пока нет.
Ранее сообщалось, что в Курске школьник изрезал одноклассника во время урока. Мальчик сам дошел до медкабинета, откуда его госпитализировали. Сейчас его жизнь вне опасности.
