В больницу Благовещенска доставили десять пострадавших после пожара на Амурском ГХК

26 августа 2026, 03:29

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Десять пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе (ГХК) находятся в больнице в Благовещенске. Об этом в ночь на 26 августа пишет РИА Новости.





Во вторник стало известно, что на территории площадки строительства предприятия произошло возгорание. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).



По предварительным сведениям, основное оборудование комплекса не пострадало, угрозы для жителей соседних территорий в настоящий момент нет. Точные обстоятельства возникновения пожара все еще устанавливаются. Всего же в результате инцидента 146 человек пострадали, трое погибли.



«Доставлены (в больницу Благовещенска) десять пациентов, есть тяжелые, никто не умер», — говорится в материале.