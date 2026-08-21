В Британии разрушили многовековую традицию с котами в резиденции премьер-министра

21 августа 2026, 13:24

Politico: кот-мышелов не будет жить в резиденции британского премьер-министра

Фото: iStock/vvvita

Кот-мышелов не будет жить в новом филиале канцелярии британского премьер-министра в Манчестере. Об этом сообщает издание Politico.