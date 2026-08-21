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В Британии разрушили многовековую традицию с котами в резиденции премьер-министра

Politico: кот-мышелов не будет жить в резиденции британского премьер-министра
Фото: iStock/vvvita

Кот-мышелов не будет жить в новом филиале канцелярии британского премьер-министра в Манчестере. Об этом сообщает издание Politico.



Согласно информации источника, Херон-Хаусе, в отличие от Даунинг-стрита, установлены кодовые замки, и Ларри не может управлять ими лапами. Глава аппарата резиденции Кэролайн Симпсон рассказала журналистам, что в новой резиденции есть картонное изображение Ларри.

Традиция проживания котов в резиденциях британских правителей насчитывает уже более пяти веков. С 1929 года они официально признаны и получают ежегодное жалование в размере 100 фунтов стерлингов.

Ранее ветврач интернальной медицины, гастроэнтеролог, нефролог-уролог, пульмонолог Сергей Игольченко назвал основные признаки переедания кошки. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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