В Британии разрушили многовековую традицию с котами в резиденции премьер-министра
Кот-мышелов не будет жить в новом филиале канцелярии британского премьер-министра в Манчестере. Об этом сообщает издание Politico.
Согласно информации источника, Херон-Хаусе, в отличие от Даунинг-стрита, установлены кодовые замки, и Ларри не может управлять ими лапами. Глава аппарата резиденции Кэролайн Симпсон рассказала журналистам, что в новой резиденции есть картонное изображение Ларри.
Традиция проживания котов в резиденциях британских правителей насчитывает уже более пяти веков. С 1929 года они официально признаны и получают ежегодное жалование в размере 100 фунтов стерлингов.
Ранее ветврач интернальной медицины, гастроэнтеролог, нефролог-уролог, пульмонолог Сергей Игольченко назвал основные признаки переедания кошки. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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