В Британии назвали московское метро восьмым чудом света
Британский политик Гэллоуэй назвал московское метро восьмым чудом света
Британский политик Джордж Гэллоуэй назвал московское метро восьмым чудом света, отреагировав на пост ирландского журналиста Чея Боуза. Об этом он написал в социальной сети X.
Журналист обратил внимание на то, что множество антироссийских санкций не препятствовали развитию российской столицы, которая добивается этого за счет собственных ресурсов.
«В этих условиях московское метро — восьмое чудо света», — говорится в публикации.Ранее депутат Госдумы Олег Леонов объяснил досмотр смартфонов в метро Москвы. По его словам, сотрудники метрополитена будут вправе проверять работоспособность смартфонов пассажиров, но не их переписки.