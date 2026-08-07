07 августа 2026, 15:16

Британский политик Гэллоуэй назвал московское метро восьмым чудом света

Фото: iStock/hank5

Британский политик Джордж Гэллоуэй назвал московское метро восьмым чудом света, отреагировав на пост ирландского журналиста Чея Боуза. Об этом он написал в социальной сети X.





Журналист обратил внимание на то, что множество антироссийских санкций не препятствовали развитию российской столицы, которая добивается этого за счет собственных ресурсов.

«В этих условиях московское метро — восьмое чудо света», — говорится в публикации.