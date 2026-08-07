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В Британии назвали московское метро восьмым чудом света

Британский политик Гэллоуэй назвал московское метро восьмым чудом света
Фото: iStock/hank5

Британский политик Джордж Гэллоуэй назвал московское метро восьмым чудом света, отреагировав на пост ирландского журналиста Чея Боуза. Об этом он написал в социальной сети X.



Журналист обратил внимание на то, что множество антироссийских санкций не препятствовали развитию российской столицы, которая добивается этого за счет собственных ресурсов.

«В этих условиях московское метро — восьмое чудо света», — говорится в публикации.
Ранее депутат Госдумы Олег Леонов объяснил досмотр смартфонов в метро Москвы. По его словам, сотрудники метрополитена будут вправе проверять работоспособность смартфонов пассажиров, но не их переписки.
Лидия Пономарева

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