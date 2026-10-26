В Бурятии медведи начали уходить зимнюю в спячку
В Бурятии медведи начали постепенно уходить в спячку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Бурприроднадзор.
По данным ведомства, в последнее время звери все реже выходят к людям. За последнюю неделю поступило 31 сообщение о появлении хищников вблизи населенных пунктов. В результате 16 особей, представлявших опасность для населения, пришлось отстрелить.
В середине сентября число обращений в среднем составляло 48 в сутки, а месяц спустя — 85 за неделю. Как отметил начальник отдела учета и воспроизводства объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, Бурприроднадзора Денис Крылов, активность этих животных действительно падает из-за ухода в спячку.
Косолапые стали меньше перемещаться и реже появляться вблизи поселений. При этом сезон пока остается опасным, так как они окончательно не скрылись в берлоги. Всего с начала 2026 года в регионе ликвидировали 452 медведей, представлявших опасность для населения.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае зафиксировали более 70 выходов медведей к людям.
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