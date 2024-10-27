Кадыров обсудил сотрудничество с президентом ОАЭ на встрече в Абу-Даби

Рамзан Кадыров (Фото: сайт Кремля)
Сотрудничество обсудили глава Чечни Рамзан Кадыров с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Бен Заид Аль Нахайяном в Абу-Даби. Об этом Кадыров проинформировал в своем канале в Telegram.
«Мы поговорили о недавнем официальном визите уважаемого шейха в Москву, о [его] встрече с президентом [РФ] Владимиром Владимировичем Путиным. Предметно поговорили о развивающихся отношениях между двумя странами», — сказано в сообщении.Кадыров рассказал шейху о планах развития Чечни в дальнейшем. Кроме того, политики обсудили последние события, которые произошли в регионе.
Ранее публиковались подробности встречи президента РФ Владимира Путина с коллегой из ОАЭ.
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