В Челябинской области спасли жившего в ужасных условиях медведя Степана
В Челябинской области завершилась спасательная операция, за которой следили тысячи людей. Медведь Степан 10 лет прожил в клетке, после чего его удалось спасти и перевезти в безопасное место.
Животное жило во дворе частного дома в клетке размером два на два метра. Четыре года назад хозяин Степана Александр Пермяков пропал. За медведем ухаживала соседка, но вскоре стало ясно, что прокормить дикое животное ей не по силам. Когда женщина обратилась за помощью, в социальных сетях люди забили тревогу и тогда о Степане узнал весь регион.
Спецслужбами зоопарка, зоологами и зоозащитниками была проведена операция по спасению запертого медведя. Самым сложным оказалось перевести привыкшего к тесным условиям зверя в транспортировочную клетку. Животное долгое время отказывалось покидать привычное место, а когда поддалось на уговоры, то испугалось и попыталось выбить дверь. Любые изменения были стрессом для Степана.
Сейчас медведь находится в национальном парке «Зюраткуль», где проходит реабилитацию. По словам специалистов, ему нужно время, чтобы освоиться в новых условиях.
Читайте также: