Всероссийская акция «Неделя БезОпасности» пройдёт с 20 по 24 апреля 2026 года. Мероприятие поддерживает Федеральная служба по финансовому мониторингу. Инициативу реализуют Росмолодёжь и Росфинмониторинг.
«Неделя БезОпасности» ставит цель комплексно информировать молодёжь о личной и общественной безопасности. В условиях цифровизации и новых форм мошенничества такая работа приобретает особую важность.
В рамках акции на базе молодёжных центров и муниципальных учреждений пройдут тематические лекционные дни. Участники узнают о финансовой безопасности, противодействии терроризму и экстремизму, профилактике наркомании и игромании, способах борьбы с травлей в школах и об экологической безопасности.
Организаторы разработали программу для четырёх категорий участников: школьников 14–18 лет, студентов 16–22 лет, работающей молодёжи, молодых семей и несовершеннолетних, которые состоят на профилактическом учёте. Подать заявку можно на сайте.
