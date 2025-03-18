В Череповце после вспышки менингита работников стройки отселили из хостелов

Проституция и брак с 16-летней: на шоу «Мужское/Женское» вскрылась подноготная семьи из Ростова, устроившей борьбу за дочь-инвалида

«По одной из версий, я послужил триггером для него. Все началось после заключения брака. Он очень агрессивный, следит за нами. Оказалось, что на наш автомобиль был установлен GPS-трекер», — рассказал Сергей Левандов.