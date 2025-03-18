В Череповце после вспышки менингита работников стройки отселили из хостелов

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В Череповце сотрудников завода, где произошла вспышка менингококковой инфекции, перевезли из хостелов в стройгородок. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Череповецкого металлургического комбината.
По данным издания, порядка десяти рабочих попали в больницу с подозрением на наличие менингококковой инфекции. Позже всех переселили из хостелов в строительный городок, чтобы они не заразили соседей в случае подтверждения заболевания.
Также на предприятие прибыл врач-инфекционист. Специалист должен осмотреть всех сотрудников и назначить лечение в случае необходимости.
Ранее сообщалось, что 12 рабочих, которые трудились на строительстве объектов завода, были госпитализированы. У шести человек диагностировали менингит, еще у одного человека — менингит неуточненный. У остальных выявили ОРВИ. Накануне четверых мигрантов уже выписали.
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Также на предприятие прибыл врач-инфекционист. Специалист должен осмотреть всех сотрудников и назначить лечение в случае необходимости.
Ранее сообщалось, что 12 рабочих, которые трудились на строительстве объектов завода, были госпитализированы. У шести человек диагностировали менингит, еще у одного человека — менингит неуточненный. У остальных выявили ОРВИ. Накануне четверых мигрантов уже выписали.
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Элина Позднякова