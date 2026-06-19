В День памяти и скорби россияне почтят память погибших минутой молчания

19 июня 2026, 14:51

22 июня по всей стране пройдёт общероссийская минута молчания

Фото: Istock / Paha_L

В День памяти и скорби 22 июня по всей стране состоится общероссийская минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.