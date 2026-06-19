В День памяти и скорби россияне почтят память погибших минутой молчания
В День памяти и скорби 22 июня по всей стране состоится общероссийская минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.
Дата связана с началом войны: 22 июня 1941 года нацистская Германия и её союзники напали на Советский Союз без объявления войны. В память о жертвах тех событий в 1996 году указом президента 22 июня был официально установлен Днём памяти и скорби.
Согласно федеральному законодательству, общероссийская минута молчания ежегодно начинается в 12:15 по московскому времени. Именно в этот час в 1941 году советским гражданам было объявлено о начале войны.
В этот день по всей стране проходят памятные и траурные мероприятия: государственные флаги приспускаются, к воинским мемориалам возлагают цветы и венки, а жители страны вспоминают погибших на фронте и в тылу.
В ночь с 21 на 22 июня также состоятся акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны». Волонтёры создадут огненные инсталляции, посвящённые подвигу советского народа в годы войны.
Кроме того, на сайте Деньпамяти.рф проходит онлайн-акция, в рамках которой можно зажечь виртуальную свечу в память о ветеранах и жертвах войны. Завершат памятные мероприятия световые шоу «Свет Победы», которые пройдут в городах трудовой доблести — Новосибирске, Казани, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.
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