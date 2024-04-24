В Дмитрове прошла тренировочная эвакуация в детском саду

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели тренировочную эвакуацию в детском саду округа Дмитровский. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Тренировка прошла дошкольного учреждения «Солнышко» в Яхроме.
Стоит отметить, что по окончанию эвакуации детям провели лекцию об пожарном оборудовании и дали возможность познакомиться с ней более детально.
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«Подобные мероприятия необходимы для того, чтобы ребята всегда сохраняли спокойствие в сложной ситуации и старались находить из неё выходы. Эвакуация прошла спокойно, без паники, а персонал отработал все действия грамотно и слаженно. После тренировки огнеборцы объяснили какие поступки могут привести к случайным возгораниям, и как это может быть опасно для здоровья. Также детям рассказали, что во время проведения эвакуации обязательно нужно слушаться взрослых и выполнять их распоряжения, чтобы никто не пострадал от огня и дыма», — поделился замначальника ПСЧ-270 Дмитрий Авдошкин.
Стоит отметить, что по окончанию эвакуации детям провели лекцию об пожарном оборудовании и дали возможность познакомиться с ней более детально.
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Мира Полтева