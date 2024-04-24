В Дмитрове прошла тренировочная эвакуация в детском саду

«В Орехово-Зуевском округе ямы ликвидировали на дорогах в деревнях Степановка, Сенькино и Давыдово, а также в городе Куровское на улицах Лесная и Советская. В округе Егорьевск дорожные ямы устранили в деревнях Орлы, Малая Ильинка и Михали, а также в городе Егорьевск на улицах Профсоюзная. Антипова и Рязанская», — говорится в сообщении.

