В Пушкинском городском округе потушили горевшую траву

Верховный суд ДНР вынес заочный приговор морпеху ВСУ за убийство двух мирных жителей Мариуполя в апреле 2022 года. Его приговорили к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.