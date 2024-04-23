В Пушкинском городском округе потушили горевшую траву

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники пожарно-спасательной части Мособлпожспаса ликвидировали возгорания сухой травы в Пушкинском городском округе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Работники подразделения оперативно потушили очаг возгорания на площади 80 кв. м., что позволило избежать страшных последствий. После ликвидации пала сухой травы специалисты провели профилактические беседы с жителями близлежащей деревни. Им напомнили правила пожарной безопасности, которые помогут оградить себя и своё жилье от огня. Населению объяснили, что из-за пала травы страдают растения, погибают насекомые, птицы и звери, а иногда и люди», – рассказал начальник ПСЧ-328 Евгений Брынцев.Не все жители региона понимают, что поджигать растительность нельзя, добавил пожарный. Наводя порядок на своих участках, они часто жгут сухостой, ветки и листву. Однако маленькие поджоги быстро превращаются в серьёзные пожары. Поэтому необходимо соблюдать бдительность, чтобы пламя никому не навредило, заключил Брынцев.
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Лора Луганская