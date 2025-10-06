В ДНР за прошедший год в партию «Единая Россия» вступили более 5 тысяч человек
В ДНР партия «Единая Россия» привлекла свыше 5 тысяч новых участников за последний год. Об этом сообщил Алексей Муратов, руководитель исполкома регионального отделения, пишет РИА Новости.
Он подчеркнул, что главная цель — не просто увеличить число членов, а обеспечить активное участие людей в решении местных проблем. Муратов отметил важность добровольного вступления в партию и вовлеченности новых членов в общественную жизнь.
Партия начала свою работу в новых регионах России три года назад, создав отделения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Ранее стало известно, что главные задачи на предстоящий год обсудили на форуме Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» «Подмосковье 2026». Его открыл губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
