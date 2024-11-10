Аэропорты Домодедово и Жуковский ограничили полеты из-за атаки дронов на Москву

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В столичных аэропортах Домодедово и Жуковский временно ввели ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко, передает РБК.
Ограничения были введены с 8:03 мск. Уточняется, что в обеих воздушных гаванях действуют ограничения на прием и вылет самолетов.
В данный момент ограничения также действуют и в столичном аэропорту Шереметьево.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о 32 сбитых украинских БПЛА, летевших на Москву. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В данный момент ограничения также действуют и в столичном аэропорту Шереметьево.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о 32 сбитых украинских БПЛА, летевших на Москву. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова