В Думе призвали не наказывать выступавшего ранее в одном носке Шнурова

Фото: РИА Новости / Максим Блинов
Первый зампред комитета Государственной Думы по культуре Елена Драпеко отреагировала на фото основателя группы «Ленинград» Сергея Шнурова в одном носке, которое было опубликовано в 2016 году. Свое мнение она высказала в беседе с телеграм-каналом «Подъем».
Драпеко заявила, что в 2016 году «время было другое».
«А за старые посты я считаю, не надо наказывать никого. Мало ли что когда было. Поэтому я считаю, что со Шнуровым не надо так. Тем более что у него действительно есть очень талантливые вещи, хорошие», — заявила депутат.
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