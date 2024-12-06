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В двух кафе «Моремания» в Москве выявили грубые нарушения санитарных норм

Фото: iStock/didecs

Фото: iStock/didecs

Специалисты Роспотребнадзора выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм в двух столичных кафе «Моремания». Об этом говорится на сайте ведомства.


В результате с реализации сняли 73 кг кулинарной продукции. Во время проверок эксперты установили многочисленные нарушения: несоблюдение температурного режима хранения продукции, отсутствие маркировок, а также хранение испортившихся продуктов.

В отношении двух кафе составлены протоколы об административном правонарушении. Уточняется, что их деятельность может быть приостановлена на срок до 90 суток.

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