В двух кафе «Моремания» в Москве выявили грубые нарушения санитарных норм

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Специалисты Роспотребнадзора выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм в двух столичных кафе «Моремания». Об этом говорится на сайте ведомства.
В результате с реализации сняли 73 кг кулинарной продукции. Во время проверок эксперты установили многочисленные нарушения: несоблюдение температурного режима хранения продукции, отсутствие маркировок, а также хранение испортившихся продуктов.
В отношении двух кафе составлены протоколы об административном правонарушении. Уточняется, что их деятельность может быть приостановлена на срок до 90 суток.
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Екатерина Коршунова