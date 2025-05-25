Собянин: средства ПВО ликвидировали два беспилотника, летевших на Москву

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Средства ПВО уничтожили два беспилотника, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — пишет Собянин в своем telegram-канале.
К тому в ночь на 25 мая украинские беспилотники атаковали Брянскую область. Там ПВО работает над ликвидацией вражеских целей.
Помимо этого дроны ВСУ совершили налет на город Елец в Липецкой области. На окраинах прозвучало несколько взрывов. В городе прозвучала сирена о воздушной опасности. Жители убегают с улиц в ближайшие укрытия.
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Иван Мусатов