Пассажиры оказались слишком тяжелыми для авиарейса из Лондона

17 апреля 2026, 16:37

Mirror: авиарейс из Лондона не взлетел из-за тяжелых пассажиров

Рейс авиакомпании EasyJet, следующий из Лондона в Малагу, не смог вовремя вылететь из-за превышения максимально допустимой взлетной массы. Инцидент произошел 11 апреля в аэропорту Саутенд, сообщает издание Mirror.





Командир воздушного судна объявил пассажирам, что из-за общего веса лайнера, а также погодных условий и ограниченной длины взлетно-посадочной полосы безопасно взлететь невозможно. Для решения проблемы добровольцам предложили покинуть борт.



Пятеро пассажиров согласились пересесть на другой рейс в тот же день из аэропорта Гатвик, получив денежную компенсацию. Очевидцы рассказали, что выходивших из самолета людей провожали аплодисментами. После уменьшения нагрузки лайнер благополучно вылетел в пункт назначения. Задержка составила около 12 минут. Как поясняют специалисты, максимальная взлетная масса зависит не только от технических характеристик судна (для Airbus A319 этот показатель составляет около 75,5 тонны), но и от внешних факторов — температуры воздуха, силы ветра и длины полосы.



Ранее сообщалось, что в Австрии взлет 29-тонного пассажирского самолета сорвала пчела.



