Загадочная глыба грязного льда упала с неба и пробила крышу жилого дома
People: Грязный кусок льда с неба пробил потолок жилого дома в США и упал на диван
Загадочный кусок льда упал с неба и пробил крышу жилого дома в США. Инцидент произошёл 10 апреля в калифорнийском городе Уиттир, сообщает издание People.
Утром американец Идер Грау услышал звук, похожий на взрыв, и обнаружил на полу гостиной большую глыбу грязного льда. Объект пробил потолок и упал прямо на диван — Грау не пострадал, поскольку в это время дремал в спальне. Однако удар такой силы мог нанести мужчине серьезные увечья.
Хозяйка дома Тания Магана заморозила лед и отметила, что от него исходит неприятный запах. Она обратилась к смотрителю округа Лос-Анджелес Янис Хан. Та направила письмо в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) с требованием провести расследование. Сведения о полетах показали, что в момент падения льда над районом пролетал самолет.
В FAA пообещали разобраться в произошедшем. Специалистам предстоит выяснить происхождение льда. Возможно, это вода из туалета или лед с обледеневших топливных баков самолёта. Дыру в крыше уже залатали, но Магана признаётся, что теперь каждое пролетающее над головой воздушное судно вызывает у неё страх.