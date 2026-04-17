Загадочная глыба грязного льда упала с неба и пробила крышу жилого дома

17 апреля 2026, 01:43

People: Грязный кусок льда с неба пробил потолок жилого дома в США и упал на диван

Фото: iStock/tanyss

Загадочный кусок льда упал с неба и пробил крышу жилого дома в США. Инцидент произошёл 10 апреля в калифорнийском городе Уиттир, сообщает издание People.





Утром американец Идер Грау услышал звук, похожий на взрыв, и обнаружил на полу гостиной большую глыбу грязного льда. Объект пробил потолок и упал прямо на диван — Грау не пострадал, поскольку в это время дремал в спальне. Однако удар такой силы мог нанести мужчине серьезные увечья.



