В Намибии задержали рыболовецкое судно с 13 россиянами
В Намибии задержали рыболовецкое судно VENUS-1 с тринадцатью россиянами на борту. Об этом вечером 16 апреля сообщили в Telegram-канале «Embassy of Russia in Namibia / Посольство России в Намибии».
В материале отмечается, что судно арестовали из-за трудового спора между экипажем и частной намибийской компанией Hodago fishing, которой принадлежит корабль. Конфликт возник в начале 2026 года из-за долгов по зарплате за два месяца.
После вмешательства Международной федерации транспортных рабочих судно арестовали. Сейчас VENUS-1 с экипажем стоит у причала в порту Уолфиш-Бей. Спор рассмотрят по намибийскому законодательству. Подчеркивается, что посольство России обещает защищать права и интересы соотечественников, добиваясь справедливого решения проблемы.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Санкт-Петербурге сбежавший из части рядовой зарезал контрактника при конвоировании.
