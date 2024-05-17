В Электрогорске обнаружили «резиновые» квартиры с 38 зарегистрированным мигрантами

Фото: iStock/Dzurag
Две квартиры, в которых были фиктивно зарегистрированы 38 мигрантов, выявили полицейские в подмосковном Электрогорске, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В результате проверки домов на улицах Ухтомская и Советская было установлено, что 59-летняя хозяйка двух квартир поставила на миграционный учет 38 иностранцев, но мест для временного проживания им не предоставила», — говорится в сообщении.Против женщины завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации» и отпустили под подписку о невыезде.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали двух лжесоцработниц, которые украли у пенсионерки из Ногинска более миллиона рублей.
Читайте также:
Учитель труда два года занимался сексом с учениками в Череповце
Феминистку Маршенкулову заочно арестовали за оправдание терроризма
На Кубани подростки избили участника спецоперации
Лев Каштанов