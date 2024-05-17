В Электрогорске обнаружили «резиновые» квартиры с 38 зарегистрированным мигрантами

Власти Москвы ввели ограничение на проектирование и строительство квартир и студий площадью менее 28 кв. м. Это следует из информационного письма Москомэкспертизы. Примечательно, что в последние годы компактные студии стали чуть ли не визитной карточкой новостроек, кроме того, квартиры с малой квадратурой является наиболее доступным жильем на рынке.