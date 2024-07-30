В Европе сократилось потребление алкоголя за счёт России

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Европа остается самым пьющим регионом. По данным ВОЗ, европейские взрослые потребляют в среднем 9,2 литра чистого спирта на человека в год, однако средний уровень потребления снижается, сообщили в РБК.
Всего в европейском регионе, где проживает 53 страны, 470 млн человек употребляют алкоголь. В среднем два из трех взрослых жителей региона употребляют алкоголь регулярно. Каждый десятый взрослый в Европе страдает расстройством, связанным с употреблением алкоголя, каждый двадцатый — алкогольной зависимостью.
В странах ЕС не наблюдалось существенных изменений в уровнях потребления алкоголя на протяжении более десяти лет.
По данным ВОЗ, алкоголь является основной причиной смерти в Европе. Каждый день в регионе от причин, связанных с алкоголем, умирают около 2200 человек.
ВОЗ считает, что европейским странам еще предстоит добиться значительного прогресса в реализации антиалкогольных программ, среди которых: повышение акцизов, реализация ограничений на продвижение алкоголя и сокращение его доступности.
Ранее Татьяна Голикова заявила, что потребление алкоголя в России сократилось с 14 до 8 л на человека, а число курильщиков уменьшилось с 40% до 19%.
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«Только 12 из 53 стран региона добились значительного прогресса в сокращении потребления алкоголя. Если регион в целом и движется к достижению цели по снижению употребления алкоголя на душу населения, то это в первую очередь связано со значительным сокращением его потребления в Российской Федерации, Турции и Украине», — отмечают эксперты.
В странах ЕС не наблюдалось существенных изменений в уровнях потребления алкоголя на протяжении более десяти лет.
По данным ВОЗ, алкоголь является основной причиной смерти в Европе. Каждый день в регионе от причин, связанных с алкоголем, умирают около 2200 человек.
ВОЗ считает, что европейским странам еще предстоит добиться значительного прогресса в реализации антиалкогольных программ, среди которых: повышение акцизов, реализация ограничений на продвижение алкоголя и сокращение его доступности.
Ранее Татьяна Голикова заявила, что потребление алкоголя в России сократилось с 14 до 8 л на человека, а число курильщиков уменьшилось с 40% до 19%.
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Мира Полтева