В Финляндии возбудили уголовное дело против экоактивистки Греты Тунберг
Против шведской экоактивистки Греты Тунберг в Финляндии возбудили уголовное дело. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat.
В центре Хельсинки летом 2024 года прошла акция протеста Extinction Rebellion. Активистку заподозрили в сопротивлении полиции.
Согласно обвинению, направленному в окружной суд Хельсинки, участники демонстрации планировали провести шествие по центру города. Маршрут должен был пройти через Кайвокату до кольцевой развязки Кайсаниеми. Однако на пересечении главной улицы Маннергейминтие их остановила полиция.
Протестующим было приказано прекратить акцию и покинуть улицу. Тех, кто отказался подчиниться, включая Тунберг, задержали и доставили в полицейский участок.
