В Финляндии возбудили уголовное дело против экоактивистки Греты Тунберг

13 декабря 2025, 18:34

HS: В Финляндии возбудили дело против экоактивистки Греты Тунберг

Грета Тунберг (Фото: РИА Новости/Алехандро Мартинез Велез)

Против шведской экоактивистки Греты Тунберг в Финляндии возбудили уголовное дело. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat.