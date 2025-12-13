В Архангельске мужчина с кинжалом напал на бригаду скорой
Мужчина с кинжалом напал на бригаду скорой медицинской помощи у дома №50 на улице Урицкого в Архангельске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ведомства.
Мужчина, находящийся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, напал на автомобиль скорой помощи, используя кинжал. Вызов медиков осуществила его мать.
Врачи опасались выходить из автомобиля и вызвали сотрудников Росгвардии. Злоумышленника задержали без сопротивления.
37-летний нарушитель повредил покрытие автомобиля и утверждал, что «пытался кого-то спасти». Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности дважды: за незаконный оборот наркотиков и за кражу. Для последующего разбирательства его передали в руки полиции.
