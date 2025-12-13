В Архангельске мужчина с кинжалом напал на бригаду скорой

13 декабря 2025, 17:24

Фото: iStock/Iulianna Est

Мужчина с кинжалом напал на бригаду скорой медицинской помощи у дома №50 на улице Урицкого в Архангельске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ведомства.