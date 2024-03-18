В Финляндии заявили о высшем уровне организации выборов президента РФ

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Организация президентских выборов в России была на высшем уровне, заявил финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что выборы были честными и прозрачными. Собеседник издания отметил, что он наблюдал за процессом голосования в Санкт-Петербурге и Москве.
Хейсканен добавил, что наблюдателями на выборах выступили иностранные гости, прибывшие на Молодежный фестиваль в Сочи. Они также отметили высокий уровень выборов.
Выборы главы государства состоялись в России 15-17 марта. Владимир Путин гарантировал себе победу в первом туре президентских выборов. По результатам обработки 93,06 процента протоколов он набрал 87,26 процента голосов.
Ранее Мария Захарова ответила главе МИД Великобритании Гранту Шапку на слова о «сворованных выбора».
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«Поэтому, кто говорит, что это какой-то фейк – это только русофобская, как говорится, отрыжка», – считает он.
Выборы главы государства состоялись в России 15-17 марта. Владимир Путин гарантировал себе победу в первом туре президентских выборов. По результатам обработки 93,06 процента протоколов он набрал 87,26 процента голосов.
Ранее Мария Захарова ответила главе МИД Великобритании Гранту Шапку на слова о «сворованных выбора».
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Александр Климов