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В Финляндии заявили о высшем уровне организации выборов президента РФ

Финский журналист Хейсканен: Выборы в России прошли на крайне высоком уровне
18 марта 2024, 03:58
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Организация президентских выборов в России была на высшем уровне, заявил финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что выборы были честными и прозрачными. Собеседник издания отметил, что он наблюдал за процессом голосования в Санкт-Петербурге и Москве.

«Поэтому, кто говорит, что это какой-то фейк – это только русофобская, как говорится, отрыжка», – считает он.


Хейсканен добавил, что наблюдателями на выборах выступили иностранные гости, прибывшие на Молодежный фестиваль в Сочи. Они также отметили высокий уровень выборов.

Выборы главы государства состоялись в России 15-17 марта. Владимир Путин гарантировал себе победу в первом туре президентских выборов. По результатам обработки 93,06 процента протоколов он набрал 87,26 процента голосов.

Ранее Мария Захарова ответила главе МИД Великобритании Гранту Шапку на слова о «сворованных выбора».

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Путин поделился впечатлениями от смерти Навального
Путин: смерть Навального – грустное событие
18 марта 2024, 03:07

Фото: сайт Кремля

Президент Владимир Путин ​охарактеризовал смерть Алексея Навального* как печальное событие, передает Lenta.ru.
«У нас были другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни, а разве в Соединенных Штатах такого не бывало? Бывало, и неоднократно», – отметил Путин.

Глава государства также заявил, что ранее согласился обменять Навального* на одного из западных заключенных.

Напомним, что Навальный* умер в колонии «Полярный волк» на Ямале 16 февраля.

Согласно заявлениям директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, оппозиционер умер своей собственной смертью в результате оторвавшегося тромба.

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ЦИК обработал 91 процент всех протоколов, отрыв Путина составляет больше 80%

* Включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России
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#россия
#сша
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ЦИК обработал 91 процент всех протоколов, отрыв Путина составляет больше 80%
ЦИК РФ: После обработки 91,00% протоколов Путин набирает 87,21 процентов голосов
18 марта 2024, 02:35

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Отрыв действующего президента России Владимира Путина от других кандидатов на президентских выборах составляет свыше 80 процентов голосов — таковы данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. После обработки 91,00% всех избирательных протоколов Путин набирает 87,21 процент голосов россиян, принявших участие в выборах.
Николай Харитонов, кандидат от КПРФ, пока получил 4,29% голосов. Представитель коммунистов, таким образом, слегка упрочил свое второе место в предвыборной гонке. Третье место сейчас занимает Владислав Даванков от «Новых людей», за него проголосовали 3,93% принимавших участие в голосовании россиян. Представитель ЛДПР Леонид Слуцкий набрал 3,17% — приблизительно такая же цифра была у него и после обработки 80 процентов протоколов.

Число голосов, поданных на прошедших президентских выборах за Владимира Путина превысило 58 млн человек. Это наиболее высокий показатель за историю голосований с 1991 года, сообщает РБК. За нынешнего главу государства уже отдали свой голос как минимум 58 213 337 граждан нашей страны.

В частности, как пишет РИА Новости, после обработки всех 100% протоколов Владимир Путин уверенно побеждает в Коми, Туве, Приморье, ЕАО, Псковской, Ярославской, Кемеровской, Иркутской, Томской и Владимирской областях, Республике Алтай, а также Чеченской Республике. В последней президент России набрал 98,99 процентов голосов избирателей.

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Игорь Брынцалов поблагодарил жителей Подмосковья за участие в выборах президента РФ
Игорь Брынцалов поблагодарил жителей Подмосковья за участие в выборах
18 марта 2024, 02:27

Фото: Мособлдума

В Подмосковье завершилась работа избирательных комиссий на прошедших трехдневных выборах президента Российской Федерации, ​сообщается на сайте Московской областной Думы.
Председатель Московской городской думы Игорь Брынцалов поблагодарил жителей Московской области за участие в президентских выборах: «Избирательные участки закрыты. Теперь начинается не менее ответственная работа – это подсчёт голосов».

«В течение трёх дней я посещал участки, наблюдал за ситуацией и разговаривал с людьми. Могу с уверенностью сказать, что всё организовано грамотно. Обеспечена безопасность и прозрачность выборного процесса. В сегодняшних реалиях это очень важно. Профессионально отработали сотрудники избирательных комиссий, наблюдатели и полицейские», – отметил Игорь Брынцалов.

Спикер регионального парламента также поблагодарил жителей «за их заботливое и активное гражданство».

«Голос каждого – это кирпичик в строительство сильной и независимой России», – добавил Игорь Брынцалов.

Ранее он принял участие в масленичных празднованиях в Балашихе и поздравил военнослужащих дивизии Дзержинского.

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#выборы
#подмосковье
#московская область
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«К предателям будут относиться как в зоне боев»: Путин – о смертной казни в России
Путин о смертной казни в России: К предателям будут относиться как в зоне боев
18 марта 2024, 01:55

Фото: iStock/txking

Президент России Владимир Путин поднял тему смертной казни в разговоре с журналистами в Гостином дворе, передает ТАСС.
По его словам, в России нет смертной казни, но к предателям страны всегда будет отношение, как будто они вооружены. Глава государства подчеркнул, что правоохранительные органы будут выявлять и принимать меры предосторожности всех, кто воюет с Россией с оружием в руках.

Ранее Путин сравнил членов «Российского добровольческого корпуса» (РДК*) с власовцами, заявив, что «хорошо известно», чем они закончили.

До этого российский лидер заявил о возможности конфликта России и НАТО и катастрофичном состоянии политической системы в США.

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* Запрещенная в России террористическая организация
#россия
#владимир путин
#смертная казнь
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Путин озвучил главную задачу после выборов
Путин: Мы определились с главной задачей после проведения выборов
18 марта 2024, 01:47

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Нынешний президент России Владимир Путин объявил, что в настоящее время главная задача – двигаться вперед, передает РИА Новости.
На встрече с сопредседателями Избирательного штаба глава государства отметил, что за последние несколько месяцев была проделана большая работа.

«Но без всякого сомнения основная задача сейчас заключается в том, чтобы не зафиксировать результаты выборов, а, наоборот, на основе этого результата двигаться вперед, выполняя все то, о чем мы говорили в ходе избирательной кампании», – подчеркнул Путин.

Ранее президент РФ заявил, что мечтает о сильной и суверенной России. По его словам, результат выборов позволит этого добиться.

До этого российский лидер прокомментировал потенциальный военный конфликт России и НАТО, назвал катастрофической политическую ситуацию в США и раскрыл детали готовившегося обмена Навального* на западного политзаключенного.

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* Включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России
#владимир путин
#выборы
#россия
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На выборах за Путина проголосовало рекордное количество человек с 1991 года
РБК: За Владимира Путина на выборах проголосовали рекордные 58 млн человек
18 марта 2024, 01:41

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Число голосов, поданных на прошедших президентских выборах за Владимира Путина превысило 58 млн человек. Это наиболее высокий показатель за историю голосований с 1991 года, сообщает РБК.
Владимир Путин сохраняет свой отрыв от остальных кандидатов на завершившихся в воскресенье выборах президента России. После обработки свыше 80 процентов избирательных бюллетеней нынешний глава государства набирает 87,15% голосов россиян, сообщает ЦИК РФ. В абсолютных цифрах это составляет 58 213 337 голосов.

Кандидат от КПРФ Николай Харитонов в настоящий момент занимает второе место с результатом в 4,22%, набрав 2 821 217 голосов. За ним идет Владислав Даванков от партии «Новые люди» — он набирает 4,04 процента голосов избирателей (2 688 342 человек). У главы партии ЛДПР Леонида Слуцкого пока что всего лишь 3,16% — за него проголосовал 2 113 001 россиянин.

Выступая в ночь после выборов в своем предвыборном штабе, Владимир Путин поблагодарил россиян за поддержку, отметив, что результаты выборов — «это доверие со стороны граждан страны и их надежды на то, что мы все сделаем так, как запланировано». По словам главы государства, россияне пришли на избирательные участки, чтобы создать условия для внутренней политической консолидации в те дни, когда страна вынуждена с оружием в руках защищать жизни наших сограждан.

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В Кремле рассказали о планах Путина провести встречу с военными
Песков: Путин ночью 18 марта планирует встречу с военными
18 марта 2024, 01:28

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Президент России Владимир Путин планирует провести встречу с военными в понедельник вечером. Как передает Интерфакс, об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Он пояснил, что встреча состоится ближе к утру, так как Путину необходимо связаться со своим сопредседателем избирательного штаба.

«Думаю, минимум час они еще просидят», – отметил Песков.

Ранее Владимир Путин сравнил РДК и власовцев, а также рассказал об обмене Навального* на одного из заключенных на Западе.

Президент России также заявил, что Россия должна быть еще сильнее, сильнее и эффективнее. По его словам, страна сталкивается со многими проблемами.

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* Включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России
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#дмитрий песков
#кремль
#россия
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«Всё возможно в современном мире»: Путин высказался о конфликте Россия — НАТО
ТАСС: Владимир Путин рассказал о потенциальном конфликте России и НАТО
18 марта 2024, 01:20

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Российский президент Владимир Путин допустил вероятность военного конфликта между РФ и НАТО, заявив, что «всё возможно в современном мире». Это заявление, как пишет ТАСС, он сделал, выступая перед своими сторонниками в предвыборном штабе в столичном Гостином дворе.
Путин считает, что в случае вооружённого столкновения России и Североатлантического альянса мир вплотную приблизится к третьей мировой войне, и вряд ли кто-нибудь в этом заинтересован.

«Военнослужащие стран НАТО там присутствуют, мы это знаем. Мы слышим и французскую речь там, и английскую. Ничего хорошего в этом нет, прежде всего, для них, потому что они там погибают в большом количестве», — добавил глава государства.

Российский лидер также согласился подумать о предложении президента Франции Эммануэля Макрона об олимпийском перемирии. Однако, подчеркнул Владимир Путин, Россия будет исходить из своих интересов.

Ранее во Франции объяснили, почему Россия выбрана главным врагом НАТО. Французский политик Флориан Филиппо заявил, что Россия выбрана главным врагом не только для блока НАТО, но и для США. По его словам, альянс существует благодаря тому, что США провоцируют или находят угрозы. Таким образом власти Вашингтона оправдывают свои военные инвестиции. Филиппо также предположил, что к 2030-му году врагами НАТО будут Китай и Россия.

О возможности прямой конфронтации между Россией и НАТО говорил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Москва не знает о планах альянса.

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#сергей лавров
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«Катастрофа, а не демократия»: Путин – о политической ситуации в США
Путин о политической ситуации в США: Не демократия, а катастрофа
18 марта 2024, 01:14

Фото: iStock/rarrarorro

Президент России Владимир Путин назвал политическую ситуацию в США катастрофической, сообщает ТАСС.
«Это же просто катастрофа, а не демократия – вот что это такое», – заявил глава государства.

Но он добавил, что присутствие американского журналиста в его избирательном штабе показывает, что еще не все потеряно.

Ранее Владимир Путин заявил о готовившемся обмене Навального* на заключенного на Западе и прокомментировал ситуацию в зоне СВО и переговоры с Украиной.

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* Включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России
#владимир путин
#сша
#выборы
#голосование
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