В ФНС рассказали, как проверить подлинность чека

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Кассовый чек на подлинность можно проверить в мобильном приложении ФНС России. Как пояснили в ведомстве, оно находится в разделе «Новый порядок применения контрольно – кассовой техники» на официальном сайте налоговой службы.
«Приложение позволяет в один клик отправить жалобу в налоговые органы, если с покупкой что-то не так (указана неверная сумма или не найден чек). Для этого необходимо отсканировать QR-код из кассового чека или ввести данные чека вручную», — сказано в сообщении.После сверки полученных данных, будет выдан результат. При обнаружении расхождений или отсутствии информации, можно сообщить в ФНС.
Налоговики также добавили, что в чеках объектов общепита должны быть указаны общая сумма, данные о наименовании и цене каждой покупки. Кроме того, платежный документ должен включать в себя название организации, либо ФИО ИП, адрес точки, где производился расчет, «пречек» с названием блюд и ценами на них, либо квиток из терминала эквайринга (слип-чек).
«Схожи c чеком по виду, также печатаются на термобумаге, однако указанные документы не являются чеками контрольно-кассовой техники», — резюмировали в ФНС.Ранее сообщалось, что на переходах в Подмосковье усиленно выявляют нарушителей.
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Никита Кротов