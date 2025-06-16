В ЦАХАЛ сообщили о пуске новых ракет с территории Ирана в сторону Израиля
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск ракет с территории Ирана в направлении государства Израиль. Ведется перехват снарядов. Об этом сообщается в пресс-службе Армии обороны Израиля, передает РИА Новости.
«Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону территории государства Израиль. Системы обороны работают для перехвата угрозы», — говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что мощное наводнение обрушилось на Сочи после проливных дождей, затопив улицы города. Возникли серьезные препятствия для движения транспорта и пешеходов, также появились проблемы с электричеством.