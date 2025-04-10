В Кремле не стали комментировать демонстрацию тела подростка на площади в Чечне

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать демонстрацию тела подростка, напавшего на пост ДПС, на площади в Чечне, назвав источники ненадёжными.
«Точно мы не хотели бы ориентироваться на информацию, которую распространяют оппозиционные каналы. Не рассматриваем эти источники как заслуживающие доверия. Иной информации не имеем», — ответил Песков журналистам.Ранее стало известно, что труп 17-летнего подростка, который совершил нападение на пост ДПС в чеченском Ачхой-Мартане, выставили на всеобщее обозрение на городских улицах и на площади.
Напомним, 7 апреля в результате нападения вооружённого ножом подростка один из сотрудников скончался, второй был ранен и ответным огнем убил нападающего.
Позже глава Чечни Рамзан Кадыров поручил МВД, Росгвардии и ФСБ выдворить с территории республики отцов и братьев подозреваемых, а также изъять их имущество.
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Элина Позднякова