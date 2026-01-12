В ГД раскрыли возможности МАХ, которые уже скоро будут доступны россиянам

12 января 2026, 14:47

Боярский: Запуск MAX позволил закрыть брешь в цифровом суверенитете России

Фото: iStock/Thx4Stock

Запуск национального мессенджера MAX позволил закрыть брешь в цифровом суверенитете России. Об этом заявил глава Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи ГД РФ Сергей Боярский.





Он отметил, что ранее россияне использовали для общения иностранные платформы. На сегодняшний день успешно происходит массовый переход коммуникаций на национальную платформу. По словам Боярского, за шесть месяцев мессенджером MAX начали пользоваться 80 миллионов человек.





«Мы собираемся принять несколько нововведений, которые позволят использовать MAX в важных жизненных ситуациях. Например, для подтверждения возраста при покупке товаров с возрастными ограничениями. Позже планируется внедрить возможность вселения в гостиницу без предъявления паспорта», — рассказал глава комитета «Петербургскому дневнику».