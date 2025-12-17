Стало известно, до каких значений подскочила средняя зарплата курьеров в России

17 декабря 2025, 06:56

ТАСС: В РФ средняя зарплата курьеров подскочила на 26% и достигла 146 тысяч рублей

Фото: iStock/Phanphen Kaewwannarat

Средняя зарплата курьеров в России за год выросла на 26% и достигла 146 тысяч рублей. При этом соискатели в этой сфере указывают в резюме ожидания, которые почти в три раза ниже. Такие данные следуют из исследования платформы HeadHunter (hh.ru), пишет ТАСС.





Аналитики отмечают положительную динамику оплаты труда в сфере доставки. Если медианная предлагаемая зарплата по всем вакансиям в стране составляет 80,8 тысячи рублей, то в сегменте для курьеров этот показатель равен 146 тысячам.



Годом ранее курьеры в среднем получали 116,2 тысячи рублей.



