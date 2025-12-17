Стало известно, до каких значений подскочила средняя зарплата курьеров в России
ТАСС: В РФ средняя зарплата курьеров подскочила на 26% и достигла 146 тысяч рублей
Средняя зарплата курьеров в России за год выросла на 26% и достигла 146 тысяч рублей. При этом соискатели в этой сфере указывают в резюме ожидания, которые почти в три раза ниже. Такие данные следуют из исследования платформы HeadHunter (hh.ru), пишет ТАСС.
Аналитики отмечают положительную динамику оплаты труда в сфере доставки. Если медианная предлагаемая зарплата по всем вакансиям в стране составляет 80,8 тысячи рублей, то в сегменте для курьеров этот показатель равен 146 тысячам.
Годом ранее курьеры в среднем получали 116,2 тысячи рублей.
При этом соискатели на должности курьеров указывают ожидаемый доход на уровне 53,5 тысячи рублей, что почти втрое ниже реальных предложений работодателей. Спрос на таких специалистов за год вырос на 15%.
В топ-5 регионов по количеству вакансий для курьеров вошли Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Республика Татарстан.
