В РФ предложили лишить пенсии одну из категорий граждан

17 декабря 2025, 11:10

Общественный деятель Вадим Попов призвал лишить пенсии тунеядцев

Фото: Istock/mars58

Общественный деятель Вадим Попов предложил лишить пенсионных выплат россиян, которые никогда официально не работали. Об этом сообщает издание «Абзац».





По мнению Попова, эти люди не сделали ни одного взноса в Социальный фонд РФ и поэтому не могут претендовать на пенсию по старости. Он назвал таких людей тунеядцами.



Эксперт отметил, что сейчас ввести такую меру невозможно. Сначала необходимо изменить Конституцию, которая гарантирует всем гражданам право на социальное обеспечение в старости. Однако общественный деятель уверен, что такие поправки в основной закон страны потребуется принять в будущем.

«Нужно понимать, что эти тунеядцы не вносят вклад в государство и не вправе требовать от него денежного довольствия», — заявил Попов.