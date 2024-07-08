В ГД внесут проект о выходном матерям для сопровождения ребенка при медосмотре

Фото: IStock/Oleg Elkov
Депутаты Госдумы от либерально-демократической партии России вносят в ГД законопроект, который предусматривает предоставление женщинам с ребенком в возрасте до 7 лет дополнительного оплачиваемого выходного один раз в 2 месяца, для сопровождения ребенка при прохождении им медосмотра. Об этом информирует РИА Новости.
Стало известно, что изменения предлагается внести в ТК РФ. Предоставляться выходной будет по письменному заявлению матери. График выходных дней должен будет согласовываться с работодателем. Оплачиваться выходной будет в размере среднего заработка. Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2025 года.
Ранее сообщалось, что Государственная Дума РФ приняла закон об индексации выплат военным пенсионерам на 5,1% с 1 октября текущего года. Выплаты будут повышены с начала октября. Эта мера стала ответной на ежегодное повышение индекса потребительских цен.
Госдума в октябре планирует рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Госдума увеличила пенсии россиянам: размер выплат и как получить надбавку
Госдума освободит ряд категорий граждан от комиссий по оплате ЖКХ
Госдума исключила ОСАГО из списка обязательных документов для регистрации авто
«Однократно в течение календарного года допускается использование до шести дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд в пределах общего количества неиспользованных дополнительных оплачиваемых выходных дней, право на получение которых работник имеет в данном календарном году», — отмечается в проекте закона.
Ранее сообщалось, что Государственная Дума РФ приняла закон об индексации выплат военным пенсионерам на 5,1% с 1 октября текущего года. Выплаты будут повышены с начала октября. Эта мера стала ответной на ежегодное повышение индекса потребительских цен.
Госдума в октябре планирует рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Госдума увеличила пенсии россиянам: размер выплат и как получить надбавку
Госдума освободит ряд категорий граждан от комиссий по оплате ЖКХ
Госдума исключила ОСАГО из списка обязательных документов для регистрации авто
Дарья Осипова