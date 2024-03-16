В ГД внесут проект об ужесточении наказания за попытку срыва выборов

Фото: iStock/Oleg Elkov
В Государственную думу внесут законопроект об ужесточении наказания за попытку сорвать выборы.
Об это сообщила депутат ГД Яна Лантратова в беседе с RT.
Она выразила убеждение, что тех, кто пытается тем или иным путём пытается помешать голосованию на выборах, должно ожидать более суровое наказание.
По её мнению правонарушителей, которые действуют по заказу иностранного государства, необходимо наказывать лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
Лантратова заявила, что вместе с коллегами уже готовит законопроект, который должен быть вынесен на рассмотрение в ближайшее время, чтобы будущие выборы прошли по новым правилам.
Читайте также:
В избирательный участок в Петербурге бросили коктейль Молотова
В Москве девушка залила зелёнкой урну с бюллетенями
В Подмосковье возбуждено уголовное дело за краску в ящике для голосования
Она выразила убеждение, что тех, кто пытается тем или иным путём пытается помешать голосованию на выборах, должно ожидать более суровое наказание.
«Поэтому я считаю, что нам необходимо дополнить ст. 141 УК России новыми квалифицирующими составами. Нужно ужесточить наказание для тех, кто пытается помешать проведению выборов путём поджога или иным общеопасным способом», — уточнила парламентарий.
По её мнению правонарушителей, которые действуют по заказу иностранного государства, необходимо наказывать лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
Лантратова заявила, что вместе с коллегами уже готовит законопроект, который должен быть вынесен на рассмотрение в ближайшее время, чтобы будущие выборы прошли по новым правилам.
Читайте также:
В избирательный участок в Петербурге бросили коктейль Молотова
В Москве девушка залила зелёнкой урну с бюллетенями
В Подмосковье возбуждено уголовное дело за краску в ящике для голосования
Евгения Парфентьева