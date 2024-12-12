В ГД внесут проект, обязывающий размещать тревожную кнопку в приложении такси

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Первый заместитель председателя думского комитета по контролю Дмитрий Гусева анонсировал внесение законопроекта, который обяжет службы такси интегрировать тревожную кнопку в главные экраны своих мобильных приложений. Законопроект будет представлен на рассмотрение Госдумы в четверг. Об этом информирует РИА Новости.
Согласно пояснительной записке к проекту, кнопка будет доступна как для водителей, так и для пассажиров. В случае нажатия тревожной кнопки будет осуществляться запись с микрофона мобильного устройства, с которого был передан сигнал. Это позволит зафиксировать происходящее в салоне автомобиля и оперативно реагировать на потенциальные угрозы.
Гусев подчеркнул, что наличие такой функции станет сдерживающим фактором против совершения правонарушений во время поездок на такси, что повысит уровень безопасности как для пассажиров, так и для водителей.
Недавно был запущен новый онлайн-инструмент — интерактивная карта новогодних ярмарок. С помощью этого удобного сервиса пользователи могут быстро найти ближайшую ярмарку, узнать точные даты и время её работы, количество торговых точек, а также получить информацию об организаторах и их контактные данные.
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Гусев подчеркнул, что наличие такой функции станет сдерживающим фактором против совершения правонарушений во время поездок на такси, что повысит уровень безопасности как для пассажиров, так и для водителей.
Недавно был запущен новый онлайн-инструмент — интерактивная карта новогодних ярмарок. С помощью этого удобного сервиса пользователи могут быстро найти ближайшую ярмарку, узнать точные даты и время её работы, количество торговых точек, а также получить информацию об организаторах и их контактные данные.
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Дарья Осипова