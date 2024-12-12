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В ГД внесут проект, обязывающий размещать тревожную кнопку в приложении такси

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Первый заместитель председателя думского комитета по контролю Дмитрий Гусева анонсировал внесение законопроекта, который обяжет службы такси интегрировать тревожную кнопку в главные экраны своих мобильных приложений. Законопроект будет представлен на рассмотрение Госдумы в четверг. Об этом информирует РИА Новости.
Согласно пояснительной записке к проекту, кнопка будет доступна как для водителей, так и для пассажиров. В случае нажатия тревожной кнопки будет осуществляться запись с микрофона мобильного устройства, с которого был передан сигнал. Это позволит зафиксировать происходящее в салоне автомобиля и оперативно реагировать на потенциальные угрозы.

Гусев подчеркнул, что наличие такой функции станет сдерживающим фактором против совершения правонарушений во время поездок на такси, что повысит уровень безопасности как для пассажиров, так и для водителей.



Недавно был запущен новый онлайн-инструмент — интерактивная карта новогодних ярмарок. С помощью этого удобного сервиса пользователи могут быстро найти ближайшую ярмарку, узнать точные даты и время её работы, количество торговых точек, а также получить информацию об организаторах и их контактные данные.

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#такси
#запись
В Реутове состоялось награждение победителей конкурса исследователей окружающей среды
12 декабря 2024, 10:33

Фото: Министерство образования Московской области

11 декабря 2024 года в Реутове, в Областном центре развития дополнительного образования и патриотического воспитания, состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды имени Б. В. Всесвятского, сообщает Министерство образования Московской области.
Цель конкурса — пробудить у школьников интерес к научным исследованиям, инженерным разработкам и проектной деятельности, сформировать у них экологически ответственное мировоззрение и помочь им определиться с будущей профессией.

В финале оказались 99 участников из 27 городских округов Московской области, занявших призовые места. Всего на региональный этап было подано 159 заявок. Большинство участников представляли такие города, как Балашиха, Долгопрудный, Истра, Раменский, Шатура, Одинцово, Орехово-Зуево и Пушкино.

После вручения наград и подарков победители обсудили свои проекты с экспертами.

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#минобразования мо
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В Московской области откроется более 280 ёлочных базаров
12 декабря 2024, 10:10

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Декабрь — время предновогодних забот. В это время в Подмосковье открываются ёлочные базары, где жители могут купить главный символ Нового года — пышную и ароматную ель. В этом сезоне на территории региона будет работать 283 точки по продаже ёлок, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Все официальные ёлочные базары будут оснащены информационными стендами, сертификатами качества и сопутствующими документами и оформлены в едином стиле.

Большинство торговых точек будет открыто до 31 декабря, а места их расположения выбраны с учётом высокой проходимости. Адреса ёлочных базаров в городах Подмосковья и даты их работы можно найти на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Кроме того, сотрудники министерства вместе с представителями УМВД будут бороться с незаконной торговлей в регионе.

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#ёлочные базары
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#ёлки
#подмосковье
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Строительство детсада в красногорском ЖК «Малина» завершат летом 2025 года
12 декабря 2024, 10:09

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 196 воспитанников, возводят на территории жилого комплекса «Малина» в посёлке Нахабино городского округа Красногорск, сдать объект в эксплуатацию должны летом будущего года, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В настоящее время на объекте ведутся монолитные работы: устройство плиты перекрытия первого этажа и стен второго этажа», — отмечается в сообщении.
Согласно проекту, детский сад будет двухэтажным, его общая площадь составит 2,9 тыс. квадратных метров. В здании предусмотрено восемь групповых ячеек со своими игровыми комнатами, спальнями и пр. Кроме того, в детсаду будет пищеблок с кухней полного цикла, физкультурный и музыкальный залы, кабинет логопеда и медпункт.

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#детсад
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В Московской области запустили интерактивную карту новогодних ярмарок
12 декабря 2024, 09:55

Фото: istockphoto / 1550539

На сайте «МОй АПК» появился новый онлайн-инструмент — интерактивная карта новогодних ярмарок, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Новогодние ярмарки дарят жителям и гостям региона возможность приобрести уникальные подарки, попробовать традиционные угощения и просто насладиться зимними развлечениями. Найти праздничные ярмарки рядом с домом поможет интерактивная карта», — рассказал директор ИТ-компании — «МАКСИМУМ» Александр Степанов.
Благодаря удобному сервису пользователи могут легко найти ближайшую новогоднюю ярмарку, узнать точную дату и время работы, количество торговых точек, а также ознакомиться с информацией об организаторах и их контактах.

Карта постоянно обновляется и показывает актуальные данные о работе ярмарок. Её можно найти по ссылке.

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#мингосуправления мо
#подмосковье
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Загруженность дорог Подмосковья утром 12 декабря составила пять баллов
12 декабря 2024, 09:33

Фото: istockphoto / 1550539

Уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 12 декабря, составил пять баллов по десятибалльной шкале, основные заторы отмечаются при движении по направлению к столице на двух федеральных трассах и 18 шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом в сторону Москвы фиксируются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги области сегодня утром выехало 816 тысяч машин, что на два с половиной процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#московская область
#подмосковье
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В 200 библиотеках Московской области есть доступ к Президентской библиотеке
12 декабря 2024, 09:20

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

200 библиотек Подмосковья предоставляют доступ к ресурсам Президентской библиотеки, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Президентская библиотека — национальная библиотека России, общегосударственное электронное хранилище цифровых копий важных документов по истории, теории и практике российской государственности, русскому языку, а также культурно-просветительский, научно-образовательный и информационно-аналитический центр.

В Президентской библиотеке документы сгруппированы в коллекции, среди которых особенно выделяется собрание, посвящённое Конституции. В этой коллекции представлены тексты конституционных документов Российского государства разных исторических периодов: первая Конституция РСФСР 1918 года, три Конституции СССР (1924, 1936 и 1977 годов), Конституции РСФСР 1925, 1937 и 1978 годов, а также действующая Конституция Российской Федерации 1993 года. Кроме того, здесь можно найти оригинальные тексты и издания действующих конституций отдельных субъектов Российской Федерации.

Дополнительно в этом собрании есть уникальные материалы: документы, исследования, публицистика, мемуары и видеозаписи, связанные с разработкой проекта Конституции 1993 года. В него входят 109 документов, цифровые копии которых предоставили Архив Президента РФ, Конституционный суд РФ, Библиотека Администрации Президента РФ и частное собрание.

На сайте Президентской библиотеки можно совершить виртуальную экскурсию и ознакомиться с инаугурационным изданием Конституции Российской Федерации. Это единственный экземпляр основного закона страны, который изготовлен специально и постоянно хранится в библиотеке Администрации Президента в Кремле. Его используют только во время торжественных церемоний вступления в должность главы государства.

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#архив
#подмосковье
#минкульттуризма мо
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Подмосковье стало лидером среди регионов России по обращению с отходами
12 декабря 2024, 09:19

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Московская область заняла первое место в рейтинге российских регионов по достижениям в сфере обращения с отходами, успех Подмосковья отметили «Зелёной премией» — наградой за достижения в области защиты окружающей среды, внедрения лучших практик в природоохранной сфере и экологического просвещения, сообщает пресс-служба областного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Вручение «Зелёной премии» проводилось на площадке Национального центра «Россия». Награду из рук министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова получил зампред подмосковного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.

«В Московской области ведётся работа по увеличению доли переработки пластика, алюминия, текстиля. Совместно с региональными операторами по обращению с отходами мы на постоянной основе реализуем благотворительные проекты и экологические акции. Продолжаем прикладывать все возможные усилия для эффективной работы в этом направлении», — сказал Владислав Мурашов.
Среди представителей Подмосковья «Зелёную премию» получила также жительница Рузы Наталья Квасова с супругом Сергеем и дочерью Варварой. Они одержали победу в номинации «Экологическая семья» за создание «Школы раздельного сбора отходов», а также регулярную организацию субботников и различных экологических квестов. Награды также получили областной проект «Экопункт» и солнечногорский проект «Овощи и фрукты без пластика: упаковка из 100% макулатуры».

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#награда
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Шнуров проиграл суд и выплатил 165 миллионов рублей за отмененные концерты
12 декабря 2024, 07:51

Сергей Шнуров (Фото: РИА Новости//Максим Богодвид)

Лидер группы «‎Ленинград» Сергей Шнуров вернул организаторам концертов 165 миллионов рублей, которые были авансом за отмененные выступления в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, речь идет о запланированных концертах в «Лужниках» и «Газпром Арене», которые должны были состояться осенью 2023 года, но в итоге не состоялись.

Изначально Шнуров не хотел возвращать полученные авансы, что привело к судебному разбирательству. Первоначально московский суд оставил деньги музыканту, однако в итоге арбитражный апелляционный суд поддержал иск корпорации PMI. В результате певец вернул потерпевшей стороне 140 миллионов рублей авансов и 25 миллионов рублей процентов.

Рок-музыкант Сергей Шнуров в октябре стал свободным мужчиной. В беседе с журналистами он рассказал о своих музыкальных амбициях и прокомментировал информацию о том, что россияне стали меньше заниматься сексом. Подробности — в материале «Радио 1».

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#суд
#деньги
#газпром
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Специалист в сфере IT Дащенко рассказал, как обнаружить слежку через камеры
12 декабря 2024, 07:34

Фото: iStock/Pinkypills

В условиях растущей угрозы слежки через камеры на устройствах, эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко рекомендует пользователям быть особенно внимательными к безопасности своих гаджетов. Недоброжелатели могут следить за людьми не только через личные устройства, но и с помощью скрытых камер.
Существует несколько способов выявления потенциальных угроз. Один из них — использование смартфона в качестве оптического детектора. Для этого нужно одновременно включить фонарик и камеру телефона и направить их на места, где могут находиться скрытые устройства. Если камера присутствует, на экране могут появиться блики. Также смартфон способен фиксировать инфракрасное излучение, которое многие камеры используют для съемки в темноте.

Однако наиболее надежным методом защиты остаётся использование специализированных программ и защитных решений, которые помогут обнаружить и удалить вредоносные приложения. Эксперты также рекомендуют изучить настройки роутера и проверить, к каким устройствам смартфон предлагает подключиться по Bluetooth.

Специалисты предупреждают о существовании зловредов, которые могут получить доступ к камере зараженного устройства и отключать индикатор её работы. Это может привести к тому, что пользователь даже не заподозрит, что за его действиями наблюдают злоумышленники. Для повышения уровня безопасности рекомендуется приглашать специалистов для профессиональной проверки устройств или использовать специальные детекторы скрытых камер.

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