В Генпрокуратуре заявили о возросших рисках совершения диверсий и терактов в РФ

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Генпрокуратура заявила о возросших рисках совершения терактов и диверсий в РФ. Об этом сообщил первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин.
По его словам, риски совершения диверсий и террористических актов выросли. Он отметил, что в прошлом году были проверены места массового пребывания людей. Выявлено более 200 тысяч нарушений.
Ранее сотрудники ФСБ в Брянске предотвратили теракт, готовившийся сторонником украинских националистов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Это говорит о том, что принимаемые меры по противодействию террористическим угрозам еще недостаточны», — отметил первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин.
Ранее сотрудники ФСБ в Брянске предотвратили теракт, готовившийся сторонником украинских националистов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова