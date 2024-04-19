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В Германии возобновили расследование вокруг пропажи собственника OBI

Прокуратура Германии возобновила дело о пропаже миллиардера, якобы живущего в РФ
19 апреля 2024, 06:18
Фото: istock / macky_ch

Фото: istock / macky_ch

Прокуратура немецкого города Кёльн начала расследование по делу о подозрении в даче ложных показаний относительно исчезновения бывшего главы Tengelmann Group Карла-Эривана Хауба. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным прокуратуры, расследование начато на основании жалобы.

В 2018 году Хауб-старший пропал на горнолыжном курорте в Альпах на границе Италии и Швейцарии. После долгих поисков возникло предположение, что он скончался. Но его брат Кристиан Хауб в ходе дачи показаний сообщил частично ложную информацию, указав на существование доказательств того, что Карл-Эриван Хауб по-прежнему жив.



До этого сообщалось, что Карл-Эриван Хауб жив. По версии журналистов немецкого телеканала, он тайно уехал в Российскую Федерацию и проживает в Москве с любовницей, которая на 20 лет моложе него. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дачи
#расследование
#новости
Мужчина оказался на грани развода из-за громко занимающихся сексом соседей
19 апреля 2024, 03:55

Фото: istock / monkeybusinessimages

Пенсионер пожаловался психотерапевту Колин Нолан на отсутствие отдыха из-за слишком громких соседей по ночам, а его супруга отказывается переезжать. В материале издания Mirror эксперт по отношениям дала совет, что делать в таких ситуациях.
Мужчина поделился, что после рождения ребенка у их дочери, они с женой перебрались поближе к семье. Только новые соседи оказались чрезмерно шумными.

«То они устраивают бесконечные ремонты, то проводят вечеринки до утра. Мы даже слышим, как они занимаются сексом. В собственном доме я не могу расслабиться. Но жена категорически против переезда, я даже боюсь, что у нас дело дойдет до развода. Что мне делать?», — пожаловался он.
Специалистка порекомендовала ему откровенно обсудить это с супругой и заявить о своей усталости от происходящего. При этом Нолан добавила, что не нужно сразу говорить о разводе, а постараться найти альтернативу. К примеру, можно найти другие дома в этом районе.

«Важно, чтобы вы оба были счастливы, иначе брак на самом деле может развалиться из-за постоянных стрессов. Покупка дома — это компромисс, который должен устраивать обе стороны», — отметила психотерапевт.
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Аналитик назвал переводы, которые заблокируют банковскую карту
Аналитик Заноздрин: банковскую карту могут заблокировать самые обычные операции
19 апреля 2024, 03:11

Фото: istock / alexialex

Карту, банковский перевод или счёт клиента может быть заблокирован из-за обычных операций. Об этом рассказал финансовый аналитик Вадим Заноздрин в беседе с «Прайм».
Как утверждает Заноздрин, блокировка зависит от алгоритма искусственного интеллекта, при помощи которого банк следит за сомнительными операциями. По требованиям закона, такими считаются переводы более 600 тысяч рублей, нетипичные операции для клиента, маленькая разница между приходом и расходом финансов. Также у банка могут быть собственные нормы.

«Сомнительными могут показаться частые снятия наличных, большое количество платежных поручений в день, большие обороты по счету в месяц при низком остатке, отсутствие платежей на необходимые потребности человека», — отметит аналитик.
Эксперт предупредил, что по этим критериям необязательно всегда будут блокировать перевод. В случае подозрительной активности, обычно банк связывается с клиентом для уточнения. Если разъяснения клиента устроят финансовую организацию, а проверка не покажет наличия злого умысла, средства уйдут по назначению, подытожил Заноздрин.

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#операции
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Уволенный хирург, спасший ребенка после нападения собаки, возобновит работу
Хирург Дикарев, пришивший ребенку откушенное собакой лицо, возобновит работу
19 апреля 2024, 02:35

Фото: istock / ShutterOK

Хирург Алексей Дикарев, который сообщал об увольнении из медицинского ВУЗа Кубани после проведения уникальной операции, заявил в социальной сети, что продолжит работу в КубГМУ.
12 апреля врач рассказала РИА Новости, что три недели назад оперировал ребенка, который пострадал от нападения собаки в Карачаево-Черкесии. Хирург пришли мальчику откушенные нос, губы и щеки. Как утверждает Дикарев, операция в таком объеме стала первой в мире, оторванный лоскут прижился на 75%, а юный пациент прибывает в стабильном состоянии.

Врач также отметил, что вместо операции можно было трансплантировать лицо другого человека, но для пострадавшего это означало бы пожизненный прием седативных лекарств.

«Все недоразумения устранены. Претензий к кубанскому мединституту, к ректору — господину (Сергею) Алексеенко у меня нет, как впрочем и не было. Это были итоги недопонимания, связанные с некорректностью подачи информации. Институту желаю успехов, есть предположение, что мы продолжим даже возможно в большем объеме и количестве. Я буду только счастлив и рад», — рассказал Дикарев.
Ранее сообщалось, что Доктор Мясников помог потерявшей сознание в аэропорту Дубая туристке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#собаки
#операция
#пациент
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#хирург
#операции
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Украинцев предупредили о тяжелом отопительном сезоне
Вице-премьер Верещук: Украину ждет очень сложная зима
19 апреля 2024, 02:17

Фото: istock / Evgen_Prozhyrko

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что что частичное разрушение инфраструктурной сферы и невозможность её отстраивания сделают зиму очень тяжелой. Об этом политик сообщила в эфире телеканала «Рада».
«Зима будет тяжелой, это очевидно, но на нашей стороне опыт», — предрекла Верещук.
Из представленных вице-премьером сведений следует, что сильнее всего с рисками сталкиваются Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области. Как утверждает Верещук, на данный момент уже заключено соглашение с Бельгией о выделении средств Украине 1,5 миллиарда евро на восстановительные работы.

Ранее на Украине заявили о поворотном моменте конфликта из-за новой тактики ВС РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#евро
#соглашение
#зима
#энергия
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Руководство ЗАЭС проинформировало МАГАТЭ о новом обстреле ВСУ
МАГАТЭ проинформировано о новой попытке атаки дрона на учебный центр ЗАЭС
18 апреля 2024, 23:38

Фото: istock / Дмитрий Ларичев

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомили о новой попытке атаки беспилотника на учебный центр Запорожской АЭС. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте организации.
Согласно представленных данным, боевой беспилотник атаковал центральную часть объекта.

«Представители ЗАЭС сообщили группе МАГАТЭ, находящейся на объекте, что сегодняшний беспилотник был «нейтрализован», не сообщив при этом никаких подробностей», — сообщили в агентстве.
МАГАТЭ также было проинформировано о том, что очередная атака не привела к пострадавшим и повреждениям.

Ранее официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик заявил, что у организации нет возможностей и мандата определять, кто атакует ЗАЭС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#заэс
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В Подмосковье в 2024 году рассчитывают посадить 700 га молодого леса
18 апреля 2024, 21:22

Фото: Istockphoto / SafakOguz

На землях лесного фонда Московской области в этом году планируют посадить деревья на площади 711 га. Такие данные привёл председатель Комитета лесного хозяйства региона Евгений Агулов.
«На этот год у нас план по лесовосстановлению – 711 га против 350 га рубок. Высадка молодых деревьев позволяет избежать деградации пород и произрастания в лесах нежелательной растительности», – уточнил Агулов в эфире телеканала «360».
Как напомнили в подмосковном Комлесхозе, в прошлом году план по искусственному лесовосстановлению на землях лесного фонда региона составлял около 1 тыс. гектаров. При этом снижение площади лесных территорий, которые планируют засадить новыми деревьями, объясняется плановым сокращением объёмов сплошных санитарных рубок.

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Российским чиновникам ужесточили правила поездок за рубеж
Reuters: Россия ужесточила правила поездок за рубеж для госслужащих
18 апреля 2024, 21:20

Фото: iStock/Aleksei Smyshliaev

Российские власти приняли решение ужесточить правила выезда за границу для госслужащих, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.
Согласно информации от собеседников агентства, новые ограничения были введены в связи с опасениями ФСБ относительно возможных утечек государственной тайны и различаются в зависимости от ведомств, к которым принадлежат чиновники.

Один из источников Reuters подчеркивает, что различия в ограничениях зависят от уровня доступа к государственной тайне.

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#ограничения
#чиновники
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Депутат Рожнов рассказал, как в этом году в Подмосковье пройдёт «Диктант Победы»
18 апреля 2024, 21:05

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

26 апреля «Диктант Победы» в Подмосковье напишут почти на 1200 площадках.
Об этом «Радио 1» сообщил заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов. Нынешняя акция будет шестой. Впервые её провели в 2019 году.
«В Подмосковье местом проведения станут 1188 площадок, расположенных в школах, музеях и библиотеках. На сайте акции можно найти ближайшую к себе площадку, записаться, прийти и принять участие. Если такой возможности нет, можно поучаствовать онлайн. К тому же, насколько мне известно, в этом году акцию поддерживают девять авиакомпаний и 11 аэропортов», – рассказал региональный депутат.
В этом году акция состоится в 58 странах мира.
«В ней можно будет принять участие очно на 26 тысячах площадок, которые будут находиться именно за рубежом. Это позволит нашим соотечественникам, да и просто людям, знающим русский язык, прийти и поучаствовать в этой интересной истории», – добавил собеседник «Радио 1».
Начнётся акция 26 апреля в полдень, рассказал Рожнов, который участвовал в диктанте все эти годы.
«В этом году, насколько мне известно, темы будут посвящены полному освобождению Ленинграда от блокады, освобождению Крыма и Белоруссии, ряду других важных событий. В диктанте предусмотрено 25 самых разных вопросов. Это вопросы и с вариантами ответов, и с отрывками из произведений, и с фотосюжетами, где нужно проявить свои знания», – поделился зампред Мособлдумы.
Он добавил, что необычных площадок – девять. Это Музейный комплекс «Зоя», военно-технический музей, музей Новый Иерусалим, партизанская деревня в парке «Патриот», Бородинский музей и другие места. В этом году в число самых ярких точек возвращается Перемиловская высота. Во все эти точки может прийти каждый – нужно просто зарегистрироваться, так как каждая площадка вмещает 40-50 человек.

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Адвокат Карабанов заявил о праве оренбуржцев на компенсацию за дамбу
18 апреля 2024, 20:08

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов заявил, что оренбуржцы, которые самостоятельно возвели дамбу для защиты от наводнения, не просто не должны привлекаться к ответственности за такое самоуправство, но и требовать от местных властей компенсацию.
Он отметил, что такие сооружения, как дамба, являются стратегическими, поэтому самостоятельно возвести их сложно – нужно проходить долгую и тщательную процедуру проверки государством. Однако этот случай, считать адвокат, исключение.

«Люди действовали в чрезвычайных условиях, что нивелирует всю ответственность, которая могла бы наступить. Люди, построившие дамбу, должны выйти с заявлением, что их губернатор со своими обязанностями не справляется, из-за чего им приходится возводить стратегические объекты самим! Граждане имеют право требовать компенсацию за потраченные средства и силы», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Карабанов.

Ранее правительство Оренбургской области сообщало, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг рекордной отметки.

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