В Германии возобновили расследование вокруг пропажи собственника OBI

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Прокуратура немецкого города Кёльн начала расследование по делу о подозрении в даче ложных показаний относительно исчезновения бывшего главы Tengelmann Group Карла-Эривана Хауба. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным прокуратуры, расследование начато на основании жалобы.
В 2018 году Хауб-старший пропал на горнолыжном курорте в Альпах на границе Италии и Швейцарии. После долгих поисков возникло предположение, что он скончался. Но его брат Кристиан Хауб в ходе дачи показаний сообщил частично ложную информацию, указав на существование доказательств того, что Карл-Эриван Хауб по-прежнему жив.
До этого сообщалось, что Карл-Эриван Хауб жив. По версии журналистов немецкого телеканала, он тайно уехал в Российскую Федерацию и проживает в Москве с любовницей, которая на 20 лет моложе него. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В 2018 году Хауб-старший пропал на горнолыжном курорте в Альпах на границе Италии и Швейцарии. После долгих поисков возникло предположение, что он скончался. Но его брат Кристиан Хауб в ходе дачи показаний сообщил частично ложную информацию, указав на существование доказательств того, что Карл-Эриван Хауб по-прежнему жив.
До этого сообщалось, что Карл-Эриван Хауб жив. По версии журналистов немецкого телеканала, он тайно уехал в Российскую Федерацию и проживает в Москве с любовницей, которая на 20 лет моложе него. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак