Первая леди США выразила России благодарность за теплый прием в Совбезе ООН

03 марта 2026, 04:42

Мелания Трамп выразила России благодарность за теплый прием в Совбезе ООН

Мелания Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Первая леди США Мелания Трамп в понедельник поблагодарила Россию за теплый прием в Совете Безопасности ООН. Об этом стало известно из трансляции на официальном сайте организации.





Встреча была посвящена теме «Поддержание международного мира и безопасности: Дети, технологии и образование в условиях конфликта». Супруга американского президента обратилась с благодарностью к российским представителям, а также к другим членам Совбеза.





«Спасибо вам за теплый прием», — сказала она.