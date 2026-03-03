Первая леди США выразила России благодарность за теплый прием в Совбезе ООН
Мелания Трамп выразила России благодарность за теплый прием в Совбезе ООН
Первая леди США Мелания Трамп в понедельник поблагодарила Россию за теплый прием в Совете Безопасности ООН. Об этом стало известно из трансляции на официальном сайте организации.
Встреча была посвящена теме «Поддержание международного мира и безопасности: Дети, технологии и образование в условиях конфликта». Супруга американского президента обратилась с благодарностью к российским представителям, а также к другим членам Совбеза.
«Спасибо вам за теплый прием», — сказала она.
Напомним, что в понедельник состоялось беспрецедентное событие: заседание Совета Безопасности ООН прошло под председательством первой леди США Мелании Трамп. Прежде ни одна супруга действующего президента или иного мирового лидера не занимала это кресло.
Cейчас в Совет Безопасности ООН входят 15 стран: Россия, Иран, Китай, США, Великобритания, Франция, Греция, ДР Конго, Дания, Панама, Либерия, Сомали, Колумбия, Бахрейн и Латвия.
