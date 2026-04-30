Апрель в Москве установил исторический рекорд по количеству осадков

Фото: iStock/Oleg Elkov

Апрель 2026 года вошел в историю как самый дождливый месяц за все время метеорологических наблюдений. Об этом сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.



По словам синоптика, объем выпавших осадков достиг 270% от месячной нормы. Такой показатель специалисты зафиксировали впервые.

Синоптик также отметила, что предыдущий «антирекорд» был установлен в апреле 1986 года. Однако даже тогда, как утверждает эксперт, количество осадков оказалось чуть меньше, чем в нынешнем сезоне.

Экстремально дождливая погода преподнесла свои сюрпризы. В одном из районов столицы ураганный ветер повалил дерево, в результате чего пострадала женщина.

Ранее москвичам рассказали о климатических переменах. Синоптики утверждают, что уже с первых чисел мая начнется потепление.

Александр Огарёв

