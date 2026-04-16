В России утвердили новые правила оформления больничных листов
В России утвердили обновлённые условия и порядок оформления больничных листов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ Минздрава РФ.
Теперь родитель, который находится в отпуске по уходу за ребёнком, сможет сохранить право на пособие, если он в этот период времени работает у другого страхователя. Это нововведение позволяет совмещать декрет с подработкой в других организациях без риска утраты страхового обеспечения.
Кроме того, право на получение листка нетрудоспособности теперь распространяется и на самозанятых граждан.
Читайте также: