Американские пилоты перешли на мяуканье и лай при общении с диспетчером в аэропорту Вашингтона

16 апреля 2026, 00:29

SHOT: Пилоты борта CRJ мяукали и гавкали на связи с диспетчером в аэропорту Вашингтона

Американские пилоты издавали звуки мяуканья и лая, когда вышли на связь с диспетчером в аэропорту Вашингтона. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, публикуя голосовую запись несерьезного поведения.





Инцидент произошёл с экипажем борта CRJ авиакомпании Delta, когда самолет находился в районе аэропорта Рональда Рейгана. Пилоты начали мяукать и гавкать, изображая животных. Диспетчер попросил их вести себя более профессионально, но человеческой речи в ответ не получил. Эту «шутку» ему пришлось выслушивать дольше пяти минут. Диспетчер заявил собеседникам, что подобное поведение является причиной, по которой они «до сих пор летают на региональных авиалиниях».





«В сети утверждают, что пилоты регулярно так дурачатся на частоте 121.5 (Guard Frequency), которая предназначена для чрезвычайных ситуаций», — говорится в материале.