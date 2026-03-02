В Госдуме напомнили об индексации социальных пенсий с 1 апреля 2026 года
Депутат Бессараб сообщила об индексации социальных пенсий с апреля на 6,8%
Социальные пенсии в России с апреля проиндексируют на 6,8%. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
В беседе с RT Бессараб заявила, что повышение носит плановый характер и заложено в бюджете Пенсионного фонда. По её словам, прибавку получат граждане, которым назначена социальная пенсия.
«Большинство получателей пенсии всё-таки являются неработающими пенсионерами, и это единственный источник доходов, который позволяет им поддерживать на уровне не ниже прожиточного минимума свой уровень жизни», — отметила Бессараб.Она подчеркнула, что в отличие от получателей страховых пенсий, эта категория россиян не смогла сформировать необходимое количество стажа или баллов для назначения выплат по старости.
