В Госдуме напомнили об индексации социальных пенсий с 1 апреля 2026 года

02 марта 2026, 13:37

Депутат Бессараб сообщила об индексации социальных пенсий с апреля на 6,8%

Фото: Istock/mars58

Социальные пенсии в России с апреля проиндексируют на 6,8%. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.





В беседе с RT Бессараб заявила, что повышение носит плановый характер и заложено в бюджете Пенсионного фонда. По её словам, прибавку получат граждане, которым назначена социальная пенсия.

«Большинство получателей пенсии всё-таки являются неработающими пенсионерами, и это единственный источник доходов, который позволяет им поддерживать на уровне не ниже прожиточного минимума свой уровень жизни», — отметила Бессараб.