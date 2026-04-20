В Госдуме нашли два инструмента против скоропалительных разводов
Депутат Милонов: пошлина и медиация помогут сократить число разводов в РФ
Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов в беседе с ТАСС заявил, что высокая госпошлина и медиация могут помочь сократить количество разводов в России.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала процедуру развода слишком простой, особенно для семей с детьми. Милонов полностью согласился с ней.
«Более того, я сам выступал ранее с подобной идеей: развестись должно быть значительно сложнее, чем вступить в брак. Как минимум государственная пошлина за развод должна сама по себе тормозить супругов от скоропалительных шагов», — высказался политик.Парламентарий поддержал и медиацию между супругами. Он считает, что нужно дать людям время на общение с психологом и друг с другом.
«Нельзя поссориться и в сердцах рвать с супругом: сегодня хочется разойтись, а завтра вместе уже смеётесь над своей глупой ссорой», — добавил Милонов.