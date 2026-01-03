В районе Пентагона зафиксировали скачок в количестве заказов пиццы
Несмотря на зимние праздники, количество заказов пиццы в районе штаб-квартиры военного министерства США возросло. Об этом сообщается на портале Pentagon Pizza Index.
Пользователи социальных сетей давно отмечают, что активность пиццерий рядом с Пентагоном нередко связана с напряжёнными военно-политическими событиями в мире.
На сайте, который отслеживает эту необычную метрику, текущая ситуация обозначена как «DEFCON 4».
«Повышенная готовность. Усиленное разведывательное наблюдение», — говорится там.Шкала DEFCON, используемая вооружёнными силами США, имеет пять уровней: от пятого (нормальная обстановка) до первого (максимальная готовность).
В октябре 2025 года глава Пентагона Пит Хегсет в шутку подтвердил «правдивость» популярного мема о резком росте заказов пиццы в ведомство во время международных кризисов. Он добавил, что специально делает много заказов в случайные дни, чтобы «всех запутать» и сломать систему наблюдения.