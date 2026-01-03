Достижения.рф

В районе Пентагона зафиксировали скачок в количестве заказов пиццы

Pentagon Pizza Index: В районе Пентагона возросло количество заказов пиццы
Фото: iStock/udra

Несмотря на зимние праздники, количество заказов пиццы в районе штаб-квартиры военного министерства США возросло. Об этом сообщается на портале Pentagon Pizza Index.



Пользователи социальных сетей давно отмечают, что активность пиццерий рядом с Пентагоном нередко связана с напряжёнными военно-политическими событиями в мире.

На сайте, который отслеживает эту необычную метрику, текущая ситуация обозначена как «DEFCON 4».

Погибшая дочь актера Томми Ли Джонса была «проблемным ребёнком»
Погибшая дочь актера Томми Ли Джонса была «проблемным ребёнком»
«Повышенная готовность. Усиленное разведывательное наблюдение», — говорится там.
Шкала DEFCON, используемая вооружёнными силами США, имеет пять уровней: от пятого (нормальная обстановка) до первого (максимальная готовность).

В октябре 2025 года глава Пентагона Пит Хегсет в шутку подтвердил «правдивость» популярного мема о резком росте заказов пиццы в ведомство во время международных кризисов. Он добавил, что специально делает много заказов в случайные дни, чтобы «всех запутать» и сломать систему наблюдения.

Читайте также:


Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0