В районе Пентагона зафиксировали скачок в количестве заказов пиццы

03 января 2026, 04:43

Pentagon Pizza Index: В районе Пентагона возросло количество заказов пиццы

Фото: iStock/udra

Несмотря на зимние праздники, количество заказов пиццы в районе штаб-квартиры военного министерства США возросло. Об этом сообщается на портале Pentagon Pizza Index.





Пользователи социальных сетей давно отмечают, что активность пиццерий рядом с Пентагоном нередко связана с напряжёнными военно-политическими событиями в мире.



На сайте, который отслеживает эту необычную метрику, текущая ситуация обозначена как «DEFCON 4».





«Повышенная готовность. Усиленное разведывательное наблюдение», — говорится там.