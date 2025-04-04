В СФР посчитали количество пенсионеров, живущих в России

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В России зарегистрировано более 41 миллиона пенсионеров по данным Социального фонда России (СФР) на 1 января 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику ведомства.
Из общего числа в 41 169 796 человек страховые пенсии по старости получают 33,3 млн граждан, по инвалидности — 2,1 млн, по потере кормильца — 1,4 млн. Ещё 3,4 млн россиян получают социальные пенсии.
Ранее сообщалось, что с 1 апреля социальные пенсии, включая выплаты по старости, инвалидности, потере кормильца и для детей-сирот, будут проиндексированы. Размер увеличения составит почти 15%, в результате средняя выплата достигнет 15,4 тысячи рублей. По данным Минтруда, индексация затронет 4,2 миллиона россиян.
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Ранее сообщалось, что с 1 апреля социальные пенсии, включая выплаты по старости, инвалидности, потере кормильца и для детей-сирот, будут проиндексированы. Размер увеличения составит почти 15%, в результате средняя выплата достигнет 15,4 тысячи рублей. По данным Минтруда, индексация затронет 4,2 миллиона россиян.
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