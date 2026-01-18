В Госдуме рассказали об изменениях в правилах авиаперелетов в России с начала весны
Депутат Якубовский: С 1 марта в России поменяются правила авиаперелетов
С начала весны российские авиакомпании будут обязаны чётко информировать пассажиров об условиях перевозки, а также о порядке изменения, возврата билетов и отказа от перелёта, в том числе по болезни. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Якубовский в беседе с РИА Новости.
По словам парламентария, новые изменения носят практический характер и направлены на защиту прав граждан.
«С 1 марта вступают в силу изменения в правила воздушных перевозок, утвержденные приказом Минтранса России №341», — отметил он.
Отдельный блок поправок касается семей с детьми. Авиаперевозчики должны будут без доплаты предоставлять детям до 12 лет и их сопровождающим соседние места в салоне.
Также вводится конкретный критерий задержки рейса более чем на 30 минут от времени, указанного в билете, при котором пассажир получает право на возврат денег. Детально прописаны и обязанности перевозчика по обеспечению пассажиров водой, питанием и жильём в случае длительных задержек.
Чёткие и единые правила призваны сделать отношения между авиакомпаниями и пассажирами более предсказуемыми и снизить количество конфликтных ситуаций.