В Госдуме рассказали об изменениях в правилах авиаперелетов в России с начала весны

18 января 2026, 04:00

Депутат Якубовский: С 1 марта в России поменяются правила авиаперелетов

Фото: iStock/Nutthaseth Vanchaichana

С начала весны российские авиакомпании будут обязаны чётко информировать пассажиров об условиях перевозки, а также о порядке изменения, возврата билетов и отказа от перелёта, в том числе по болезни. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Якубовский в беседе с РИА Новости.





По словам парламентария, новые изменения носят практический характер и направлены на защиту прав граждан.





«С 1 марта вступают в силу изменения в правила воздушных перевозок, утвержденные приказом Минтранса России №341», — отметил он.