В Госдуме предложили автоматически снижать платежи ЖКХ для семей с детьми
Заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов предложил ввести федеральную систему скидок на оплату услуг ЖКХ для семей с детьми. Размер скидки будет зависеть от количества детей.
В беседе с «RT» Иванов заявил, что нынешняя система субсидий сложна и не учитывает особенности многодетных семей.
«Нам нужен простой и ясный механизм, который будет работать автоматически. Не заявления, справки и риск получить отказ из-за формальных противоречий в документах, а прямое уменьшение суммы в платёжном документе для каждой семьи, воспитывающей детей», — подчеркнул он.Такой шаг, по мнению зампреда ВРНС, станет практической мерой поддержки семей и укрепит институт семьи.
«Это практические шаги, которые облегчают повседневную жизнь людей и дают им уверенность и силы для воспитания нового поколения», — пояснил он.Ранее стало известно, что в России могут появиться скидки в такси для многодетных семей.