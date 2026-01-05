В Госдуме предложили автоматически снижать платежи ЖКХ для семей с детьми

05 января 2026, 18:45

Фото: Istock/Evgen_Prozhyrko

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов предложил ввести федеральную систему скидок на оплату услуг ЖКХ для семей с детьми. Размер скидки будет зависеть от количества детей.





В беседе с «RT» Иванов заявил, что нынешняя система субсидий сложна и не учитывает особенности многодетных семей.

«Нам нужен простой и ясный механизм, который будет работать автоматически. Не заявления, справки и риск получить отказ из-за формальных противоречий в документах, а прямое уменьшение суммы в платёжном документе для каждой семьи, воспитывающей детей», — подчеркнул он.

«Это практические шаги, которые облегчают повседневную жизнь людей и дают им уверенность и силы для воспитания нового поколения», — пояснил он.