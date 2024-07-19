В Госдуме предложили дать депутатам право носить оружие

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Член комитета ГД по безопасности Султан Хамзаев («Единая Россия») предложил дать депутатам право носить огнестрельное оружие, учитывая возможные провокации и особое внимание, в том числе врагов, в отношении парламентариев.
«Выступаю за то, чтобы депутатам Государственной думы дали право на ношение боевого огнестрельного оружия», — сказал он в беседе с РИА Новости, уточнив, что это вопрос безопасности.Депутат напомнил, что Росгвардия предложила дать право носить оружие руководителям Центробанка. Как утверждает Хамзаев, депутаты тоже должны иметь такую возможность, поскольку не у всех есть возможность нанимать личных охранников.
Помимо этого, он предложил норму, по которой все депутаты в обязательном порядке обязаны будут сдавать нормы ГТО и пройти курсы оказания первой помощи.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект об административном наказании за преследование. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак